2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Carson Sports Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve istasyon çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktiği üzerinde duruldu.

Milli Takım, ABD karşılaşmasına hazır!

Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

TURNUVANIN SON MAÇI

Milli Takım ilk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta da Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Milliler, prestij maçı olarak görülen ABD mücadelesini kazanarak turnuvaya galibiyetle veda etmek istiyor.

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