İhlas Haber Ajansı
Milli Takım, ABD karşılaşmasına hazır!
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Özetle DinleMilli Takım, ABD karşılaşmasına hazır!
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Spor 2 dk önce
Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, Carson Sports Park'ta ABD maçı taktiği üzerinde çalıştı.
- Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak düz koşu ve istasyon çalışmalarıyla başladı.
- Antrenmanın basına kapalı bölümünde ABD maçının taktiği üzerinde duruldu.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu antrenmanı takip etti.
- Milli Takım, ilk iki maçta Avustralya ve Paraguay'a yenilerek turnuvaya veda etmişti.
- Milliler, ABD mücadelesini kazanarak turnuvaya galibiyetle veda etmeyi hedefliyor.
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Carson Sports Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve istasyon çalışmalarıyla devam etti.
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Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.
TURNUVANIN SON MAÇI
Milli Takım ilk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta da Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Milliler, prestij maçı olarak görülen ABD mücadelesini kazanarak turnuvaya galibiyetle veda etmek istiyor.
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