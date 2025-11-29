ABD, Afganistan pasaportu taşıyan kişilere vize vermeyi geçici olarak durdurdu. Washington yönetimi, güvenlik taramalarının güçlendirildiğini ve iltica kararlarının da askıya alındığını duyururken, Trump-Biden hattındaki göçmenlik tartışmaları yeniden alevlendi.

ABD yönetimi, Afganistan pasaportu taşıyan kişilere yönelik vize işlemlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Kararı duyuran ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD’nin önceliği ülkesinin ve halkının güvenliğidir” ifadelerini kullandı.

Trump’ın “Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü tamamen durduracağız” çıkışının ardından gelen bu hamle, Washington’da göç politikalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Washington’dan Afgan vatandaşlarına vize durdurma kararı

İLTİCA BAŞVURULARI DA GEÇİCİ OLARAK ASKIDA

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph B. Edlow ise, güvenlik taramalarının en üst düzeyde sağlandığından emin olana kadar tüm iltica kararlarının askıya alındığını duyurdu.

Edlow, yaptığı açıklamada “Amerikan halkının güvenliği her şeyden önce gelir” dedi.

TRUMP’TAN BİDEN’A GÖÇMENLİK ELEŞTİRİSİ

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız’a saldıran şüphelinin Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha selefi Joe Biden’ın göç politikalarını hedef aldı. Afganistan’dan tahliyeler sırasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Trump, “Yüz binlerce insan hiçbir denetim olmadan ülkeye sokuldu. Biden yönetiminin ülkeye yaptıkları unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

“GÖÇÜ KALICI OLARAK DURDURACAĞIM”

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, mevcut göçmenlik düzeninin ABD’ye zarar verdiğini savunarak üçüncü dünya ülkelerinden göçün tamamen durdurulacağını söylemişti. Trump ayrıca, Biden döneminde ülkeye yasa dışı yollarla giren milyonlarca kişinin geri gönderileceğini, ABD’ye katkı sağlamayan ya da ülkeye bağlılık göstermeyen yabancılara sağlanan federal desteklerin sonlandırılacağını ifade etmişti. Güvenlik tehdidi oluşturduğu veya “batı değerleriyle uyumsuz” bulunduğu iddia edilen kişilerin de vatandaşlıklarının geri alınabileceğini dile getirmişti.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

