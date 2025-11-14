ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ile görüşmeyi planladığı ifade edildi.

New York Times'ın haberine göre; Witkoff yakın zaman içinde Hayye ile görüşmeyi planlıyor.

ABD'nin barış misyonları temsilcisi Steve Witkoff'un, Hamas'ın baş müzakerecisi Halil el-Hayye ile yakın zamanda görüşmeyi planladığı, Witkoff'un planlarına yakın iki kaynağa dayandırılıyor.

Witkoff ile Halil el-Hayye arasında yapılacak bir görüşme, ABD'nin Hamas'ı yabancı terör örgütü olarak tanımlamasına rağmen Trump yönetiminin Hamas ile doğrudan iletişim hattını sürdürmek istediğinin bir göstergesi olacaktır.

Hayye ile Witkoff'un görüşmeyi planladığı kesin tarih henüz belli değil. Amerikalı elçinin seyahat planlarına aşina olan ve hassas bilgileri görüşmek üzere isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki kişiye göre, planların değişmesi de mümkün.

Witkoff'un temsilcisi ve Hamas yetkilileri yorum yapmayı reddetti. Beyaz Saray ise soruşturmaya cevap vermedi.

İki kişiden biri, Witkoff'un Hamas'ın üst düzey yetkilisiyle görüşmeyi planladığı konulardan birinin de Gazze'deki ateşkes olduğunu söyledi.

Ekim ayında İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve İsrailli rehinelerin Filistinli tutuklularla takası konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, şiddet olaylarındaki artışa rağmen varlığını sürdürdü.

Witkoff ve Hayye daha önce de görüşmüştü. Bilinen ilk görüşme, Ekim ayında ateşkes anlaşmasının imzalanmasından önce Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde gerçekleşmişti. Bu görüşmeye, ateşkesin sağlanmasına aracılık eden Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner da katılmıştı.

Witkoff, 19 Ekim'de CBS'nin "60 Dakika" programında yayınlanan bir röportajda, İsrail hava kuvvetlerinin Hamas yetkililerinin Katar'da toplantı yaptığı bir yere füze fırlatması sonucu Eylül ayında oğlunu kaybeden Hayye'ye başsağlığı dilediğini söyledi.

"Ona bir oğlumu kaybettiğimi söyledim," dedi, "ve ikimizin de çocuklarını gömen kötü bir kulübün üyeleri olduğumuzu söyledim."

Witkoff'un oğlu Andrew, 2011 yılında opioid aşırı dozundan öldü.

Witkoff, Hamas'la görüşen ilk Trump yönetimi yetkilisi değil. ABD'nin rehinelere müdahale elçisi Adam Boehler, Mart ayında Katar'da Hamas yetkilileriyle birkaç kez görüşerek, o dönemde örgüt tarafından rehin tutulan çifte Amerikan-İsrail vatandaşı bir kişinin serbest bırakılması için baskı yapmıştı. Bu görüşmelerden bir anlaşma çıkmadı.

