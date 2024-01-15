Yemen askeri gücü 2024! Yemen’in kaç askeri var, dünyada kaçıncı? Yemen uçak sayısı!
Yemen askeri gücü 2024 dünyada kaçıncı sırada? | Yemen Kızıldeniz’e kıyısı ile stratejik bir konumda yer alıyor ve askeri gücü ile merak ediliyor. Yemen’in 2024 askeri gücü, uçak sayısı, asker sayısı araştırılıyor. Peki, Yemen’in kaç askeri var, dünyada kaçıncı? İşte, Yemen’in askeri gücü!
Yemen’in askeri gücü 2024! Yemen Kızıldeniz’e kıyısı ile stratejik bir konumda yer alıyor ve askeri gücü ile merak ediliyor. Yemen’in 2024 askeri gücü, uçak sayısı, asker sayısı araştırılıyor. Peki, Yemen’in kaç askeri var, dünyada kaçıncı? İşte, Yemen’in askeri gücü haberimizde…
YEMEN’İN ASKERİ GÜCÜ 2024
Yemen Silahlı Kuvvetleri, Yemen'i karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvettir. Yemen Kara Kuvvetleri, Yemen Hava Kuvvetleri, Yemen Deniz Kuvvetleri ve Yemen Cumhuriyet Muhafızları'ndan askeri birliklerden oluşmaktadır.
Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin 67.000 etkin, 71.200 rezerve, toplamda 138.200 personeli vardır. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Ali el-Magdeşi'dir. Savunma Bakanı Mahmud Subeyhi ve Başkomutan Abd Rabbuh Mansur al-Hadi'dir. Yemen’in askeri harcaması 1.440.000.000 dolardır.
YEMEN KARA KUVVETLERİ GÜCÜ
Yemen Kara Kuvvetleri, Yemen'i karadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Bu kuvvet 1990 yılında kurulmuştur. Yemen Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvettir.
- 000 Personel
- 260 Tank
- 007 Zırhlı Araç
- 25 Kundağı Motorlu Silahlar
- 280 Çekili Topçular
- 423 Çoklu Roketatarlar
YEMEN HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ
Yemen Hava Kuvvetleri, Yemen'i havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Yemen Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 2.kuvvettir.
- 500 Personel
- 154 Uçak
- 76 Helikopter
YEMEN DENİZ KUVVETLERİ GÜCÜ
Yemen Deniz Kuvvetleri, Yemen'i denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin en küçük kuvvetidir.
- 000 Personel
- 2 Korvert
- 15 Sahil Güvenlik Botu
- 3 Mayın Gemisi
Kaynak: Türkiye Gazetesi