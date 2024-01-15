Yemen askeri gücü 2024! Yemen’in kaç askeri var, dünyada kaçıncı? Yemen uçak sayısı!

15 Ocak 2024 15:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 15:17

Yemen’in askeri gücü 2024! Yemen Kızıldeniz’e kıyısı ile stratejik bir konumda yer alıyor ve askeri gücü ile merak ediliyor. Yemen’in 2024 askeri gücü, uçak sayısı, asker sayısı araştırılıyor. Peki, Yemen’in kaç askeri var, dünyada kaçıncı? İşte, Yemen’in askeri gücü haberimizde…

YEMEN’İN ASKERİ GÜCÜ 2024

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Yemen'i karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvettir. Yemen Kara Kuvvetleri, Yemen Hava Kuvvetleri, Yemen Deniz Kuvvetleri ve Yemen Cumhuriyet Muhafızları'ndan askeri birliklerden oluşmaktadır.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin 67.000 etkin, 71.200 rezerve, toplamda 138.200 personeli vardır. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Ali el-Magdeşi'dir. Savunma Bakanı Mahmud Subeyhi ve Başkomutan Abd Rabbuh Mansur al-Hadi'dir. Yemen’in askeri harcaması 1.440.000.000 dolardır.

YEMEN KARA KUVVETLERİ GÜCÜ

Yemen Kara Kuvvetleri, Yemen'i karadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Bu kuvvet 1990 yılında kurulmuştur. Yemen Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvettir.

000 Personel

260 Tank

007 Zırhlı Araç

25 Kundağı Motorlu Silahlar

280 Çekili Topçular

423 Çoklu Roketatarlar

YEMEN HAVA KUVVETLERİ GÜCÜ

Yemen Hava Kuvvetleri, Yemen'i havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Yemen Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 2.kuvvettir.

500 Personel

154 Uçak

76 Helikopter

YEMEN DENİZ KUVVETLERİ GÜCÜ

Yemen Deniz Kuvvetleri, Yemen'i denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin en küçük kuvvetidir.