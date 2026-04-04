ABD'nin Idaho eyaletinde yer bilimciler, modern madencilik tarihinin en büyük keşiflerinden birine imza attı. Yerin yüzlerce metre altında tespit edilen ve piyasa değeri 85 milyar 750 milyon TL'yi aşan devasa gümüş hattı bulundu.

Madenin içinden sadece gümüş değil, "Antimon" denilen ve özellikle savunma sanayiinde, zırh ve mühimmat yapımında kullanılan çok nadir bir metal de çıkıyor.

ABD özellikle antimon gibi metallerde dışa bağımlı.

2025 yılında ülkenin antimon ithalatına bağımlılığı yüzde 91'e ulaştı.

Idaho kayalarının altında gerçekleştirilen Coeur şaft sistemi sondajlarında yaklaşık 500 fit uzunluk ve yüksekliğe sahip kesintisiz bir mineralize damar hattı izlendi. Americas Gold and Silver Corporation Jeoloji Şefi Rick Streiff, karot örnekleri üzerinde yaptığı çalışmalarda aynı yapı içinde bakır ve antimonun yanı sıra inanılmaz bir yoğunluk mevcut.

Ton başına 18 onsa yani yaklaşık 510 grama denk gelen bu gümüş tenörü, madencilik standartlarının çok üzerinde bir zenginlik sunuyor.

Teknik verilere kazılan her bir ton kayanın içinden yaklaşık 510 gram saf gümüş çıktı. Yapılan son ölçümlerle birlikte bölgedeki toplam gümüş miktarı ise 87,9 milyon onsa fırladı.

Hazinenin bugünkü piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyar dolar, yani tam 85 milyar 750 milyon TL olduğu tahmil ediliyor.

