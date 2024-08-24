Yine çocukları hedef aldı! 8 aylık bebeğini kaybeden babadan acı feryat

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, yine çocukları hedef aldı. İsrail bugün ,Bureyc Kampına bomba yağdırdı. Saldırıda aralarında bebek ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail'in katliamında can veren 8 aylık Mase el-Hatib'in babasının acı feryadı yürekleri dağladı.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail, abluka altındaki Gazze'de 10 aydır katliam yapıyor. 7 Ekim'de başlayan soykırım saldırıları ateşkes müzakerelerine rağmen sürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri hedef aldı. Bureyc Kampına yapılan saldırıda aralarında bebek ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA 8 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

İsrail'in Bureyc Kampı'na düzenlediği saldırılarda Hatib ailesine ait ev bombaların hedefi oldu. Saldırı sonucu aralarında Mase el-Hatib isimli 8 aylık bir kız bebek ile 6 kadının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetti. Saldırıda 8 aylık bebeğini kaybeden Filistinli baba Salah el-Hatib'in feryadı yürekleri burktu.

Saldırıda yaralanan çocuklar, Nuseyrat Kampı'ndaki Avde Hastanesi'ne getirildi.

İlgili Haberler İsrail, ateşkes kılıfıyla kalıcı işgale hazırlanıyor

DERHAL TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu katliamların süreceğinin sinyalini verdi. Son bir hafta içinde ikinci kez Gazze Şeridi'nin orta kesiminde pek çok bölgenin derhal boşaltılmasını isteyen İsrail, El-Masdar, El-Meğazi, El-Harat, El-Besatin, El-Ensar, Ed-Dimsa, Es-Safa ve Es-Sidra belediyeri ile Deyr Belah'ın doğusu ve Deyr'in doğu kavşağındakilere bu bölgelerin derhal tahliye edilmesi için çağrı yaptı.