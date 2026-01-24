Suriye’de YPG’nin El-Aktan Cezaevi’nde esir tuttuğu 126 çocuk, güvenlik güçlerinin kontrolü ele geçirmesi sonrası serbest bırakıldı. Çocuklar ailelerine teslim edildi.

Suriye güvenlik güçleri, Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi’nde YPG tarafından esir tutulan 126 çocuğu serbest bıraktı. Güvenlik kaynakları, serbest bırakılan çocukların çoğunun 18 yaşından küçük olduğunu ve ailelerine kavuşmaları için Rakka Adalet Sarayı’na götürüldüğünü açıkladı.

Bir çocuk, basın mensuplarına, YPG tarafından tutuldukları süre boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını söyledi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından cezaevi çevresinde, yakınlarının haksız yere tutuklandığını iddia eden aileler toplandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, El-Aktan Cezaevi’nde tutuklu bulunan tüm mahkumlara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, her tutuklunun dosyasının tek tek inceleneceğini ve bazı mahkumların adli suçlardan hüküm giydiğini vurguladı.

