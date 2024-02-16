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    • Haberler > Dünya > Yulia Navalny eşinin ölümünün ardından konuştu: “Putin yaptıklarının sonuçlarına katlanacak”

    Yulia Navalny eşinin ölümünün ardından konuştu: “Putin yaptıklarının sonuçlarına katlanacak”

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yulia Navalny eşinin ölümünün ardından konuştu: “Putin yaptıklarının sonuçlarına katlanacak”
    Alexei Navalny, Rusya, Putin, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya'da tutuklu bulunduğu ceza evinde ölen muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny eşinin katillerine seslendi. Navalny, “Putin yaptıklarının sonuçlarına katlanacak” dedi.

    Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Rusya'da 2021'den bu yana tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetmesi dünya gündemine oturdu. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Avrupa liderlerinden Rusya'ya sert tepki gelirken, Navalny'nin eşi Yulia Navalny'den dikkat çeken açıklama geldi.

    PUTİN YAPTIKLARINA KATLANACAK

    Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny, Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu. Yulia Navalny Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alexei Navalny'e yaptıklarının sonuçlarına katlanacağını söyledi.

    Yulia Navalny eşinin ölümünün ardından konuştu: “Putin yaptıklarının sonuçlarına katlanacak”

    Eşinin ölüm haberinin Rus hükümet kaynakları tarafından açıklanması nedeniyle şüpheyle yaklaştığını belirten Yulia Navalny, “Ama eğer bu doğruysa, Putin, tüm çevresi, Putin'in arkadaşları ve hükümeti ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Ve bu gün çok yakında gelecek” dedi.

    PUTİN HER ZAMAN YALAN SÖYLER

    Putin’e ve Putin hükümetine güvenemeyeceklerini vurgulayan Yulia Navalny, gözyaşları içinde, "Onlar her zaman yalan söylerler” dedi. Uluslararası toplumu Rusya’nın “korkunç rejimi” olarak tanımladığı rejime karşı birleşmeye çağıran Yulia Navalny, “Hem bu rejim hem de Putin, son yıllarda ülkeme, ülkemize, Rusya’ya yaptıkları tüm korkunç şeylerin kişisel sorumluluğunu taşımalıdır” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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