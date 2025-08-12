Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunan basını Türkiye'yi öve öve bitiremedi! "Ankara zirveyi kimseye bırakmıyor"

Yunanistan merkezli TornosNews, Türkiye’nin 2025’in ilk yarısında turizmde sergilediği performansı manşetine taşıdı. Haberde, alışveriş ve gastronomi turizmindeki yükselişin Türkiye’yi rakiplerinin önüne geçirdiği vurgulandı. “Ankara, turizm gelirlerinde zirveden inmiyor” ifadesiyle dikkat çeken Yunan basını, Türkiye’nin turist sayısı ve gelir artışındaki rekorlarına geniş yer ayırdı.

Yunanistan merkezli TornosNews.gr, Türkiye’nin 2025 yılının ilk yarısında turizm gelirlerinde dikkat çekici artışlar kaydettiğini yazdı. 
Haberde özellikle alışveriş ve gastronomi turizminin yabancı ziyaretçileri cezbettiği aktarıldı.

"Turistler artık alışveriş ve gastronomiyi bir arada sunan deneyimlere yöneliyor. Perakende ve yeme-içme sektörlerindeki ivme Türkiye’yi turizmde zirveye taşırdı."

Türkiye'de turizm sektörünün “altın” dönemi

25,53 MİLYON TURİST, %7 GELİR ARTIŞI

Resmi verilere göre, Ocak-Haziran 2025 döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı 25,53 milyona ulaştı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış anlamına geliyor. Toplam turizm geliri ise %7 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi.

ALIŞVERİŞ TURİZMİNDE YÜKSELİŞ

Tornos News’in aktardığına göre, yabancı turistler özellikle giyim, ayakkabı ve hediyelik eşya alışverişlerine yöneldi. 

Alışveriş harcamaları 183 milyon dolar artarak 3,74 milyar dolara çıktı. Alışveriş amacıyla Türkiye’ye gelen turist sayısı %7 artışla 1,86 milyona ulaştı.

GASTRONOMİ TURİZMİ GÜÇ KAZANDI

Döviz kurundaki dalgalanmalar, yabancıların Türkiye’deki restoran ve kafelere ilgisini artırdı. Yiyecek-içecek harcamaları %15 artışla 5,43 milyar dolara yükseldi. Gastronominin toplam turizm gelirindeki payı %21,35’e çıktı.

