Yunan basınında çıkan habere göre, ABD'nin Suriye'deki stratejik ortaklıklarında yön değiştirmesi ve terör örgütü YPG ile olan ilişkisini sonlandırmasıyla, bölgede yeni bir güvenlik mimarisi dönemi başladı. Türkiye açısından kritik öneme sahip bu dönüşüm, Ankara-Washington ilişkilerinde ticaret ve bölgesel sorumluluk eksenli yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

ABD, on yıldır süren stratejisini terk ederek Suriye’deki terör örgütü YPG ile olan ilişkisine fiilen son verdi ve Şam'daki geçiş hükümetini tanıma yolunda adımlar attı. Yunanistan’da faaliyet gösteren Newsbeast adlı sitenin analizine göre, ABD’deki bu değişim, Türkiye'yi yeniden bölgesel gelişmelerin merkezine yerleştirirken, Ankara-Washington dengeleri ve Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi için yeni bir safha başlatıyor.

Haberde, “ABD artık milisler ve karma silahlı oluşumlar yerine tanınmış devletlerle çalışmayı açıkça tercih ediyor. Washington'ın Çin ile rekabet stratejisini yeniden düzenlediği bir dönemde, Orta Doğu artık 11 Eylül sonrası dönemdeki kadar merkezi bir konumda değil. Terörle mücadele operasyonları, ulus inşası ve açık askeri taahhütler, Amerikan siyasi sisteminin her iki tarafında da siyasi desteğini kaybetti. Bu bağlamda, maliyetli ve karmaşık Suriye müdahalesi, Washington'ın daha büyük önceliklerine göre giderek daha az önemli görülüyor” denildi.

Yunan basınından ABD-Suriye ilişkilerinde yeni dönem yorumu: Türkiye kritik bir oyuncu olarak öne çıktı

Bununla birlikte, haberde yıllardır ABD-YPG ortaklığını ikili ilişkilerdeki temel gerilim kaynağı olarak gören Türkiye için bu dönüşümün önemli olduğuna dikkat çekildi. Bu çerçevede, Türkiye’nin güney sınırındaki uzun soluklu güvenlik endişelerinin ABD’deki tartışmalarda daha fazla ağırlık kazandığı ifade edilerek, “Onlarca yıl sonra ilk kez, Ankara, Şam'da kendisine yapısal olarak düşmanca yaklaşmayan bir hükümetle muhatap oluyor; bu durum tek başına bölgesel sahnede derin bir değişime işaret ediyor” yorumu yapıldı.

"TÜRKİYE İRAN'A KARŞI EN ÖNEMLİ İSTİKRAR FAKTÖRÜ"

Bununla birlikte, haberde Amerikan politikasındaki yeniden düzenlemenin ABD'nin Türkiye'den beklentilerine ilişkin "Temel amaç, paramiliter gruplar ve eski rejimle ittifak yoluyla inşa edilen ancak Şam'daki siyasi geçişten sonra zayıflayan İran'ın Suriye'deki etkisini sınırlamaktır. Türkiye'nin yeni Suriye liderliğine pragmatik yaklaşımı, Washington'da Tahran'ın Irak'tan Lübnan'a tek bir "etki koridoru" yeniden kurmasını engelleyebilecek potansiyel bir istikrar faktörü olarak görülüyor" ifadeleri kullanılarak Türkiye'nin bölgedeki liderliğine vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL BİR GÜÇ OLARAK ÖN PLANDA"

Diğer taraftan, haberde mevcut Ankara-Washington "senkronizasyonunun" sürdürülebilirliğine de değinildi. ABD'nin, uluslararası varlığını yeniden tanımladığına vurgu yapılarak, "ABD eski küreselleşmiş"müdahalecilikten vazgeçerek, büyük güç rekabetine, paylaşılan bölgesel sorumluluğa ve daha çok işlem odaklı bir diplomasiye dayalı, daha dar, kendi çıkarlarını gözeten bir modeli benimsiyor." denildi.

Son olarak haber ABD ile yeni dönem ilişkilerine ilişkin "Türkiye, Batı'nın bir 'ileri karakolu' olmaktan ziyade, kendi ağırlığını hesaba katması gereken bölgesel bir güç olarak kritik bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor. ABD ile ilişkiler, ideolojik olmaktan ziyade sert jeopolitik hesaplamalara dayalı yeni bir döneme giriyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

