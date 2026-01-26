Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, PKK/YPG kontrolündeki petrol sahalarında yeniden devlet hakimiyeti sağlandığını duyurdu.

Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan Deyrizor kırsalındaki El-Ömer ve Tenek petrol sahalarında yeniden hakimiyet sağladı. Bu sahalardan çıkarılan ham petrol, 20 tankerden oluşan konvoyla Banyas Rafinerisi’ne ulaştırıldı.

Suriye Petrol Şirketi, ekiplerin El-Ömer, El-Teym, Es-Savra ve Cubeyse sahalarında üretim, yükleme ve taşıma süreçlerini doğrudan denetlediğini duyurdu.

HEDEF 100 BİN VARİL: PETROL ÜRETİMİNDE YENİ HAMLE

Yetkililer, sahalarda yürütülen onarım ve yeniden devreye alma çalışmaları kapsamında önümüzdeki dört ay içinde günlük petrol üretiminin yaklaşık 100 bin varile çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Savaş öncesinde 150–200 bin varil seviyesinde olan iç talebin önemli bir bölümünü karşılaması bekleniyor.

Petrol gelirlerinin yeniden kamu kasasına yönelmesiyle birlikte, YPG döneminde yaygınlaşan kaçakçılığın da önüne geçilecek. Şam yönetimi, bu sürecin döviz baskısını da hafifleteceğini öngörmekte.

DOĞAL GAZDA DA ÖNEMLİ GELİŞME!

Enerji hamlesi sadece petrolle sınırlı kalmadı. Suriye yönetimi Haseke’deki Cubeyse sahasından çıkarılan doğal gazın, Koniko ve Markada istasyonları üzerinden Humus kırsalındaki tesislere günlük yaklaşık 1,2 milyon metreküp seviyesinde aktarılmaya başlandığı duyurdu.

Hükümet verilerine göre ülke genelinde kesintisiz elektrik için günlük yaklaşık 23 milyon metreküp doğal gaz ve 5 bin ton akaryakıt gerekiyor.

ENERJİ SEKTÖRÜ EKONOMİNİN KİLİDİ

Savaş öncesinde Suriye ekonomisinin bel kemiği olan enerji sektörü, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 20’sini ve devlet gelirlerinin yarıdan fazlasını oluşturuyordu. Şam yönetimi, petrol ve doğal gaz sahalarının yeniden entegrasyonunun ekonomik toparlanmada belirleyici rol oynayacağını hesaplıyor.

YPG’nin kontrolünden çıkan sahalarla birlikte, Suriye enerji denkleminde yeni bir dönem başladı.

