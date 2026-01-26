Suriye hükûmeti terör örgütünün elinden aldığı petrol sahalarında üretime yeniden start verdi. İlk petrol çıkarıldı, günlük kapasitenin 100 bin varile yükseltilmesi hedefleniyor. Ham petrol taşıyan 20 tanker Banyas’a ulaşırken, 14 yıldır terör örgütü ve küresel güçlere giden petrolün parası da Şam’ın kasasına girmeye başladı.

YILMAZ BİLGEN - Suriye’de rafineriler 14 yıl aradan sonra yeniden Suriye halkı için çalışmaya başladı. Suriye hükûmetinin terör örgütü SDG’nin elinden aldığı petrol bölgelerinde kuyular tekrar işletilirken, ilk petrol de gün yüzüne çıkarıldı.

Özellikle ülkenin en önemli petrol bölgesi olan Rakka’da kuyular yeniden faaliyete geçti. Bölgeye giderek bu tarihî anlara biz de şahitlik etmek istedik. Eseriye bölgesindeki petrol kuyularında Suriye Enerji Bakanlığı yetkilileriyle konuştuk.

Petrol Mühendisi Ethem Şeddad, petrol kuyularının lönetimini tamamen ellerine geçirdiklerini ve kuyulardan hiçbir sorun olmadan işlemeye başladığını ifade etti. Kuyuların eski günlerde olduğu gibi 7/24 çalıştığını belirten Şeddad, geride kalan 14 yılda Suriye halkının çok büyük bir servetten mahrum bırakıldığını dile getirdi. “Geçtiğimiz yıllar boyunca küresel yağma sonucunda ülkenin petrol geliri göz göre göre çalındı. Ülkenin en az 60 milyar doları yurt dışına uçup gitti” diyen Şeddad, şöyle devam etti:

Petrolün dolarları artık Şam’a akıyor! Suriye'de küresel çetenin milli servet yağması sona erdi

60 MİLYAR DOLAR ÇALDILAR

Eskiden bu kuyulardan günde 600 bin varil petrol çıkıyordu. Bu bölgeleri önce DEAŞ ardından PKK terör örgütleri işgal etti. Beşar Esad ise koltuğunu korumak için bütün bu olup bitenlere göz yumdu. Buradan Irak’a kaçak hatlar çektiler. Milyarlarca dolarlık petrol önce oraya aktarıldı, ardından uluslararası pazara satıldı. Petrol Suriye’nindi ama parası hiçbir zaman Suriye halkına gelmedi. Sonra ABD ordusu, Rusların Wagner’i bu petrolden alabilecekleri bütün payları aldılar. Servetlerine servet kattılar. Suriye halkı yoksulluk içerisinde pençeleşirken küresel yağma sonucu 60 milyar dolarımız uçup gitti.

HEPİMİZ SEFERBER OLDUK

DEAŞ olsun PKK olsun terör örgütleri ellerindeki bu bölgeyi kaybedip çekilirken aynı zamanda her şeyi tahrip edip gittiler. Bütün sistem âdeta felç oldu. Kuyular harap hâlde, aynı şekilde arıtma tesisleri de harap durumda… Şimdi onlarca ekip seferber olduk. Burada 12 kuyu var. Birkaç gün içerisinde tüm kuyular işler hâle gelecek.

ALTI AY İÇİNDE DÜZELİRİZ

Artık Suriye’nin yer altı kaynakları kendi halkına akıyor. Bu da büyük bir zafer. En fazla 6 ay içerisinde ekonomimize bu durum çok net yansıyacak. Bu teknoloji yenilenirse burada müthiş bir potansiyel var. Dünyada yüzeye en yakın petrol yatakları burada. Yeni kuyular açmada ve mevcut işletmeleri yenilemede Türkiye’ye ihtiyacımız var. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi.

İLK HEDEF GÜNLÜK 100 BİN

Suriye’nin, terör örgütü YPG’den kurtarılan bölgelerde petrol çıkarma faaliyeti tüm hızıyla sürerken bir açıklama da Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed’den geldi. Ahmed, çıkarılan petrolün Humus ve Banyas rafinerilerine sevkiyatının yapıldığını ifade etti. Petrol kuyularının kurtarıldığı zamanki çalışma durumuna getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Ahmed, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

PETROL BANYAS’A ULAŞTI

Bu arada, gün içerisinde olumlu gelişmeler de peş peşe gelmeye başladı. Deyrizor kırsalındaki “Ömer” ve “Tenk” petrol sahalarından çıkarılan ham petrolü taşıyan 20 tankerin, Banyas kentinde bulunan Suriye Petrol Şirketi tesislerine ulaştığı bilgisi ulaştı. Söz konusu gelişme petrol bölgesindeki çalışanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

RAMAZAN AYI MÜJDESİ

Suriyeli yetkililerden ilginç bir haber edindik. Suriye hükûmeti halkın refahını göz önünde bulundurarak ramazan ayında birçok ihtiyaç maddesinde fiyat indirimine gidecek. Aynı şekilde bir sevindirici haber de Rakka ve Halep’ten geldi. Suriye ordusu, insani yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka-Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu. Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka-Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu. İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 kara yolu üzerindeki Ayn el-Arab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.

24 ARAÇ YARDIM MALZEMESİ

Öte yandan, Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy dün itibarıyla Halep’ten yola çıktı. Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri Ayn el-Arab’a gönderildi.

