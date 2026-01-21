Yunanistan’da ana muhalefet, 2023 genel seçimleri öncesinde İsrail’in iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi lehine devreye girdiği iddialarıyla ayağa kalktı. İsrail basınında yer alan haberlerin ardından muhalefet, Başbakan Kyriakos Miçotakis’i işaret ederek Netanyahu yönetiminin seçim sürecine müdahale edip etmediğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Yunanistan’da ana muhalefet, İsrail’in 2023 genel seçimleri öncesinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi lehine devreye girdiği iddialarını gündemin merkezine taşıdı.

Radikal Sol Koalisyonu SYRIZA milletvekili Olga Gerovasili, söz konusu iddialarla ilgili parlamentoda sözlü soru önergesi sundu.

İSRAİL BASINI NE YAZMIŞTI?

İddiaların kaynağı İsrail basını oldu. İsrail gazetesi Haaretz’te yer alan haberlerde, Yunanistan’da 2023 genel seçimleri öncesinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi lehine dış destek sağlandığı öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından SYRIZA milletvekili Olga Gerovasili harekete geçti. Gerovasili, iddiaları Yunan Parlamentosu gündemine taşıyarak Başbakan Kyriakos Miçotakis’i doğrudan işaret etti.

Kamuoyunun bu iddialar hakkında açık ve net şekilde bilgilendirilmesini isteyen Gerovasili, hükümetten cevap beklediklerini duyurdu.

ÇEVRİMİÇİ MANİPÜLASYON İDDİALARI GÜNDEMDE

Soru önergesinin merkezinde, seçim sürecinde çevrimiçi kamuoyunun yönlendirilip yönlendirilmediği yer aldı. Gerovasili, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un danışmanlarından birinin, seçimler öncesinde Yunanistan’da Yeni Demokrasi lehine dijital etki faaliyetlerine destek verdiğine dair iddiaları hatırlattı.

DİNLEME SKANDALI DÖNEMİNE UZANAN TEMASLAR

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, söz konusu temasların 2022’nin sonlarına dayandığı aktarıldı. Bu dönemde Yunanistan’da büyük yankı uyandıran dinleme skandalı siyasi gündemi belirliyordu. Muhalefet, bu sürecin seçim sonuçlarını etkileyip etkilemediğinin açıklığa kavuşmasını istiyor.

Gerovasili, sunduğu sözlü soruda, Yeni Demokrasi’nin 2023 genel seçimleri öncesinde ve dinleme skandalı sonrasında İsrail Cumhurbaşkanlığı çevresinden bir isimle iş birliği yapıp yapmadığını sordu. İsrail medyasında çıkan haberlerin doğrudan muhatabı olan Miçotakis’ten açık ve net bir cevap beklendiği kaydedildi.

