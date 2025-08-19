Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan Lozan'ı yine çiğnedi! Türklere yönelik sistematik asimilasyon politikası devrede

Yunanistan Lozan'ı yine çiğnedi! Türklere yönelik sistematik asimilasyon politikası devrede

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yunanistan, Batı Trakya’da Türk azınlık okullarını hedef almaya devam ediyor. Eğitim Bakanlığı, Kardere, Mehrikoz ve Hasanlar köylerindeki üç azınlık ilkokulunu daha “öğrenci yetersizliği” gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Son kararla birlikte, son 20 yılda kapatılan Türk okulu sayısı 127’ye yükseldi.

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’daki Kardere, Mehrikoz ve Hasanlar köylerinde bulunan üç Türk azınlık ilkokulunu daha kapatma kararı aldı. Gerekçe olarak “öğrenci yetersizliği” gösterildi.

YUNANİSTAN'DAN LOZAN'A AYKIRI ADIM!

Son 20 yılda 127 Türk azınlık okulu kapatıldı; sayı 210’dan 83’e düştü.

Batı Trakya’da üç okulun daha kapatılması, başta eğitimciler olmak üzere Türk azınlık toplumunda “kültürel tasfiye” tepkilerine yol açtı.

"KAPATMALAR SİSTEMATİK HALE GELDİ"

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) Başkanı Aydın Ahmet, yazılı açıklamasında söz konusu kararların “tek taraflı ve sistematik” olduğunu iletti.

Ahmet, "Bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Azınlık okulları bu ülkenin kültürel bir hazinesidir. Eğitime hiçbir katkısı olmayan bu kapatmalar sadece azınlık kimliklerini değiştirmeye yöneliktir. Geleceğimiz olan okullarımızı kaybedersek azınlık eğitimi tamamen yok olacaktır" ifadelerini kullandı.

LOZAN ANTLAŞMASI HATIRLATMASI

BTTÖB, kararların 1923 Lozan Antlaşması’nın azınlıkların eğitim haklarını garanti altına alan hükümleriyle çeliştiğine vurgu yapıldı.  Daha önce geçici olarak kapatılan bazı okulların – Musa ve Hacımustafa köylerinde olduğu gibi – bir daha açılmadığına dikkat çekilerek, benzer bir durumun tekrarlandığı ifade edildi.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İskeçe’de yaşayan Batı Trakya Türkleri, azınlık okullarının fizikî koşullarının iyileştirilmesi ve yeni okul açılması talebiyle dokuz gündür protesto eylemi düzenliyor. Göstericiler, Yunanistan hükümetinden azınlık eğitimi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyor.

