Yunanistan'dan ülkeyi sokağa döken 'özel üniversite yasası'na onay

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı, ülke genelinde 9 haftadır süren isyana rağmen parlamentoda onaylandı.

Komşu Yunanistan'da, özel üniversitelerin açılmasını izin verecek tartışmalı yasa tasarısı, 9 haftadır tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere rağmen 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edildi.

Yasa tasarısına iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 158 milletvekili ve bir bağımsız milletvekili destek verdi. Oylamaya 299 milletvekili katılırken, milletvekillerinin 129'u yasa tasarısına 'hayır' dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

ATİNA'DA 20 BİN KİŞİLİK EYLEM

Başkent Atina’da düzenlenen eylemde, öğretmenler ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişi hükümetin tartışmalı özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yasa tasarısını protesto etmek için bir araya gelmişti.

Tasarının kabul edilmesi için oylamanın yapılacağı parlamentonun önünde toplanan kalabalıkla Yunan polisi arasında çatışma çıktı. Göstericileri dağıtmak isteyen polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Çıkan arbedede 7 kişi yaralandı.

Kalabalık, reformun savunucularından Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis aleyhinde sloganlar atarken, "Özel üniversitelere hayır” yazılı pankartlar taşıdı.

ÖZEL ÜNİVERSİTE YASASI NEDEN PROTESTO EDİLİYOR?

Yunanistan'da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.

Hükümet, reformun kalifiye öğrencilerin yurt dışında eğitim görmek üzere ayrılmalarını önleyeceğini ve yüksek öğrenimi işgücü piyasasına daha uygun hale getireceğini savunuyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, ülkede özel üniversitelerin kurulmasının önünü açarken, erişilebilir ve eşit eğitimin temel ilkelerine de bir tehdit olarak görülüyor.

Tasarı, eğitimin kamusal ve ücretsiz olması gerektiğini öngören Yunanistan Anayasası’nın 16. maddesine doğrudan aykırı bir hareket olarak algılanıyor.