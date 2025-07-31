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Yusuf İslam'dan sarsıcı paylaşım! Gazze'nin çığlığına ayetle tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yusuf İslam (Cat Stevens), sosyal medyada Gazze'deki açlık krizine dikkat çeken bir paylaşım yaparak 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful’un fotoğrafına ve Matta İncili'nden alıntıya yer verdi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırım uyguluyor. Küresel çapta tepkiler büyürken, bir yenisi de Yusuf İslam (Cat Stevens) tarafından geldi. İslam, sosyal medyadan Gazze ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Gazze foto muhabiri Ali Jadallah'ın geçen hafta çektiği ve Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'a ait fotoğraf da yer aldı.

Yusuf İslam'dan sarsıcı paylaşım! Gazze'nin çığlığına ayetle tepki - 1. Resim

AYET İLE TEPKİ GÖSTERDİ

Yusuf İslam, Matta İncili 18:2'deki, "İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi: Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Egemenliği'nde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur." bölümüne de yer verdi.

Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'un fotoğrafı, geçen hafta Ebu Ful ailesinin zor şartlar altında hayat mücadelesi veren çocukları için yardım çağrısıyla birlikte yayınlanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgeye uyguladığı ağır abluka sonucu büyüyen açlık krizi özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bırakıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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