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Binlerce kişi sokağa indi! Kolombiya'da hükümetin politikaları protesto edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Binlerce kişi sokağa indi! Kolombiya&#039;da hükümetin politikaları protesto edildi
Kolombiya, Protesto, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kolombiya'da meydanlara inen binlerce kişi, hükümetin çıkarmak istediği reformları protesto etti. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız sona erdi.

Kolombiya'da başkent Bogota başta olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi, Gustavo Petro hükümetinin çıkarmak istediği reformları tepki göstererek sokaklara indi.

Başkentte muhalefet partilerinin organize ettiği gösteri 7'nci caddeden başlayarak, tarihi Bolivar Meydanı'nda son buldu. Buradaki kalabalığa seslenen grup temsilcileri, Petro hükümetinin çalışma, emeklilik ve sağlık reformu projelerine karşı çıktı.

"ÜLKEDE GÜVENSİZLİK HAT SAFHAYA ÇIKTI"

Bir gösterici, Cumhurbaşkanı Petro'nun çıkarmak istediği reformlara karşı olduklarını belirterek, "Bu reformların halka bir faydası yok. Bizi başka bir Venezuela'ya dönüştürmek istiyorlar ve ülkede güvensizlik hat safhaya çıktı" dedi.

Eyleme katılan başka bir protestocu ise halkın sesi olduklarını ve hükümetin politikalarına karşı çıkmak için orada bulunduklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.

Yüzlerce kişi sokağa indi! Kolombiya'da hükümetin politikaları protesto edildi - 1. Resim

"DEĞİŞİMİ TALEP EDEN MUAZZAM BİR TOPLULUK VAR"

Gösteriye dair değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Petro ise, muhalefetin ülkedeki değişime karşı çıktığını söyledi. Petro, "Bugün ülkede değişim istemeyenler, eylem yapıyor. Elbette ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı güçler olacaktır. Ancak ülkede değişimi ve dönüşümü talep eden muazzam bir toplum var" ifadesini kullandı.

Ülkedeki bebek ölüm oranlarının yüksekliğine dikkati çeken Petro, mevcut sağlık sisteminin 'tamamen başarısız' olduğunu savundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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