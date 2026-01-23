ABD, Rusya ve Ukrayna arasında kritik görüşmeler için geri sayım başladı. Zelenskiy, uluslararası güvenlik anlaşmasının imzaya hazır olduğunu açıklarken, üç ülkenin heyetleri Abu Dabi’ye doğru yola çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin güvenliği için hazırlanan uluslararası garanti sözleşmesinin imzalanmaya hazır olduğunu söyledi.

Sürecin bir sonraki adımı için ABD Başkanı Donald Trump’tan tarih ve mekan beklendiğini dile getiren Ukrayna lideri brifingde, "Donbas önemli bir konu. Bugün ve yarın Abu Dabi’de üç tarafın uygun gördüğü şekilde tartışılacak" dedi.

ÜÇLÜ ZİRVE ABU DABİ’DE: TOPRAK MASADA

Batı medyasına yansıyan bilgilere göre, ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bir araya geliyor. Görüşmelerin ana gündemini, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde toprak kontrolü oluşturuyor.

TRUMP’IN TEMSİLCİLERİ PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ

Axios’un aktardığına göre, ABD Başkanı Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık dört saat süren bir görüşme yaptı.

ABD’nin Ukrayna planının ana başlıklarının bu görüşmede ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna cephesinde görüşmelere, baş müzakereci Rustem Umerov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Budanov, yardımcısı Kislitsa ve Genelkurmay Başkanı Gnatov gönderildi. ABD tarafında ise Savunma Bakanı Driscoll’un da Abu Dabi’deki görüşmelere katılması bekleniyor.

Kremlin kaynakları, Rus heyetine Putin’in temsilcisi Dmitriev ile Güvenlik Konseyi Başkanı Kostyukov’un liderlik edeceğini duyurdu.

ABD'li yetkili, söz konusu üçlü görüşmelerin yarın ve 24 Ocak Cumartesi günü Abu Dabi'de yapılacağını kaydetti.

