ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında "büyük ilerleme" sağlandığını söyleyerek, müzakerelerin "tek bir konuya" indirildiği değerlendirmesinde bulundu.

CNN'in haberine göre Witkoff, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjındaki bir etkinlikte, Rusya-Ukrayna meselesine ilişkin konuştu.

Barış görüşmeleri kapsamında "büyük ilerleme" sağlandığı değerlendirmesinde bulunan Witkoff, "Bence meseleyi tek bir konuya indirdik ve bu konuyu tartıştık, bu da durumun çözülebilir olduğu anlamına geliyor" dedi.

Witkoff'un gün içinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesi bekleniyor.

ABD duyurdu! Rusya-Ukrayna müzakereleri tek bir konuya kaldı

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in neredeyse dört yıldır süren savaşı bitirmeye "hazır olduğunu", ancak Ukrayna liderinin "bir anlaşma yapmaya daha az istekli olduğunu" söylemişti.

UKRAYNA'DAN HANGİ TAVİZLER İSTENİYOR?

Son haftalarda ABD liderliğinde yapılan müzakereler, muhtemel bir barış anlaşmasından sonra Rusya'nın ülkeyi yeniden işgal etmemesi için savaş sonrası Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesi üzerine yoğunlaştı. Genel olarak ABD'li müzakereciler, Ukrayna'yı Rusya ile herhangi bir anlaşmanın parçası olarak doğudaki Donbas bölgesinden vazgeçmeye zorluyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy ise, ülkenin anayasasına göre herhangi bir topraktan vazgeçme hakkı olmadığını belirterek Rusya’ya herhangi bir toprak tavizi vermeyi açıkça reddettiğini daha önce kamuoyu önünde dile getirmişti.

