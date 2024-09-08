Zelenskiy'den dikkat çeken atama! Kamyshin'in yeni görevi belli oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde istifa eden Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin’i 'danışman' olarak atadı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin hükümetin çeşitli alanlarında 'yeni enerjiye' ihtiyaç duyulduğunu açıklamasının ardından atamalar devam ediyor.

Buna göre; geçtiğimiz günlerde görevinden istida eden Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin'in yeni görevi belli oldu. Zelenskiy, Kamyshin’i stratejik konulardan sorumlu danışman olarak atadı.

Kamyshin atama sonrası yaptığı açıklamada, "Savunma endüstrisinde çalışmaya devam edeceğim" dedi.

BİRÇOK İSİM İSTİFA ETMİŞTİ

Kamyshin’in yanı sıra geçtiğimiz hafta istifa edenler arasında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Dmitro Kuleba, Adalet Bakanı Denys Malyuska, Çevre Bakanı Ruslan Strilets, Başbakan Yardımcıları Olha Stefanishyna ve Iryna Vereshchuk ile ve Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu başkanı Vitaliy Kovalyer alıyordu.

Kuleba’nın yerine daha sonra Andriy Sybiga Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.