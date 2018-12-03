Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8’in yeni yarışması MasterChef, hafta sonları ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye yarışmacıları kimlerdir ve MasterChef Türkiye jürileri kimlerdir gibi konuların yanı sıra yarışmacıların da kim olduğu tek tek araştırılıyor. En çok merak edilen isimlerden birisi de MasterChef Eslem oluyor. MasterChef Eslem kimdir? MasterChef Eslem kaç yaşında ve nereli? Programın en sivri dilli ve en genç yarışmacılarından olan Eslem, lafını sakınmadan söylemesiyle tanınıyor.

MASTERCHEF ESLEM KİMDİR? MASTERCHEF ESLEM KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

MASTERCHEF ESLEM KİMDİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF YARIŞMACILARINI YAKINDAN TANIMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF ESLEM KİMDİR?

MasterChef programın genç isimlerinden Eslem Sena Yurt 1998 doğumludur. Nişantaşı Üniversitesi mezunu ve mesleği aşçılık olan genç yarışmacı başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Yarışmada geçtiğimiz haftalarda takım lideri de olan Eslem’in liderliği eleştiri toplamıştı.

MasterChef Eslem'in Hakan'la yaşadığı aşk iddiaları da sık sık gündeme geliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE

Dünyanın en zorlu en heyecanlı yemek yarışması MasterChef, TV8 ekranlarında ekranlara geliyor.

Acun Ilıcalı, 9 sezon ve 170 bölümü geride bırakan MasterChef programının yapım haklarını satın aldı ve Türkiye'ye getirdi. TV8'de yayınlanmaya başlayan MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor.

MasterChef Türkiye 1 Eylül cumartesiden itibaren cumartesi ve pazar akşamları 20.00'da Tv8 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkıyor.