Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dış Turizm İhtisas Başkanlığı görevini de yürüten Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörü için yeni sezonun yılbaşı programlarıyla başladığına dikkati çekti.

Bu yıl turizmde umutlu bir sezona girildiğini, iç ve dış turizmde erken rezervasyon sezonunun oldukça hareketli geçtiğini dile getiren Polatoğlu, yılbaşı programlarında da benzer bir durumun yaşandığını söyledi.

Polatoğlu, "Bu sene yılbaşı gecesi rezervasyonlarında yurt dışı tercihlerin düşüşe geçmesi dolayısıyla otellerimizde talep yüzde 30 daha fazla. Kıbrıs, Antalya, Alanya, Bodrum ve Çeşme otellerinde doluluk yüzde 100'e yaklaştı. Dağ otellerinde yılbaşı için tek bir oda kalmadı diyebiliriz. SPA ve termal olanaklar sunan oteller de tercih nedeni." diye konuştu.

Yılbaşı için hazırlanan paket programların fiyatlarında geçen seneye oranla yüzde 50 ile 70 arasında değişen artış olduğunu kaydeden Polatoğlu, yine de bunun rezervasyonlara olumsuz yansımadığını belirtti.