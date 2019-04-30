Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hava destekli operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor” denildi. 