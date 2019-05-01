Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Anadolu Efes Barcelona canlı izle, Efes Barcelona maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Barcelona şifresiz izle, Anadolu Efes Barcelona şifresiz kanal mı' Anadolu Efes, sezonun en kritik karşılaşmalarından birisine çıkıyor! 18 yıldır Final Four hasreti çeken temsilcimiz, bu akşam final yolundaki tek engel olan Barcelona maçına çıkıyor. Kazanan takımın adını finale yazdıracağı karşılaşma büyük heyecana sahne olacakmış gibi görünüyor! Peki Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz izlenecek mi? Maça dair detaylar sizlerle

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona Lassa takımını konuk ediyor. Anadaolu Efes - Barcelona maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

KAZANAN TAKIM DÖRTLÜ FİNALE ADINI YAZDIRACAK

İki takım arasında İspanya'da oynanan play-off çeyrek final dördüncü maçında Barcelona Lassa, Anadolu Efes'i 82-72 yenerek seride durumu 2-2'ye getirmişti. Bugün oynanacak karşılaşmayı kazanacak ekip, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalmaya çalışacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, turu geçmesi halinde Dörtlü Final'in ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.

BU SEZON 7'NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Türk temsilcisi Anadolu Efes, bu sezon Barcelona Lassa karşısındaki 7'nci maçına çıkacak. Bu sezon Avrupa Ligi normal sezonunda iki kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes ve Barcelona Lassa, play-off serisinde ise şu ana kadar 4 maç oynadı. Bu 6 maçta iki takım da 3'er mücadele kazanırken, iki dev ekip arasında normal sezonda kıyasıya geçen rekabet sonucunda Anadolu Efes sezonu 4'üncü olarak tamamlamış ve saha avantajını 5'inci olan İspanyol rakibinin elinden almıştı.

TARİHTE İLK KEZ 2 TÜRK TEMSİLCİSİ OLACAK

Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda mağlup etmesi halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Anadolu Efes, Dörtlü Final'e yükseldiği takdirde Türkiye, Avrupa Ligi tarihinde ilk kez iki Türk ekibi tarafından temsil edilecek.

Öte yandan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman daha önce o dönemki adıyla Efes Pilsen ile birlikte Dörtlü Final'e yükselmeyi başarmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, takımının Dörtlü Final'e yükselmesi halinde kariyerinde ikinci kez Dörtlü Final'de boy gösterecek.

DEV MAÇ KAPALI GİŞE

Bugün saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak mücadeleye Anadolu Efes taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Çıkan biletleri 24 saat içinde bitiren Efesli taraftarlar, takımını desteklemek için maç saatinde tribünlerde olacak. Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan çağrıda, taraftarların karşılaşmaya mavi kıyafet veya formalarla gelmesi istendi.

ERGİN ATAMAN'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, taraftarlarına kritik maç öncesi çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlarına seslenen Ataman, "Barcelona'dan Final Four'u çıkartamadık ama istediğimizi aldık. Şimdi sıra bizde! Sıra sizde! Bütün Avrupa'ya gerçek basketbol atmosferi nasıl olur göstereceksiniz! Hep birlikte gideceğiz 1 Mayıs akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'ndan Final Four'a" ifadelerini kullandı.