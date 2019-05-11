Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Bunun yanı sıra vücudun ihtiyacı olan insülini hesaplayan cihazlar ve bu insülini vücuda gönderen pompalar var. Günde 720 defa kan şekerini otomatik olarak ölçen kan şekeri ölçüm cihazları çıktı. Bunlar Türkiye’ye de geldi. Ancak mükemmele yani tabii olana en yakın sistemlere ulaşmak için bu cihazların önünde bazı engeller var. Özellikle ihtiyaç duyulan insülin miktarının ince ayarla hesaplanmasına, gerektiği zaman vücuda verilmesine ve verilen insülinin etki süresinin gerçeğe yakın olmasına çalışılıyor. Hangi yiyeceğe ne kadar insülin salgılanması gerektiğine karar veren, bunu yiyeceğin fotoğrafını çekerek hesaplayan akıllı teknolojiler geliştirildi. İşe yarayan modeller var. Normale yakın işleyen hızlı etkili yeni insülinler de geliştirildi ancak çok daha iyileri üzerinde çalışılıyor. Sağlıklı kişilerde şeker düştüğünde onu normal seviyeye getiren glukagon adı verilen bir hormon da salgılanır. Şimdi diyabetliler için de ani şeker düşmelerinin önüne geçmek için insülinin yanına glukagonun da eklendiği pompalar üzerinde çalışılıyor. Çift hormonlu hatta üç hormonlu pompalar var. Bir firma çok hormonlu bir pompa üretti. Yapay pankreastan anladığımız, mükemmel kan şekeri ölçümü, sık ölçüm, mükemmel hesaplama bununla beraber multi-hormonal bir sistemse oraya doğru gidiyoruz” dedi.