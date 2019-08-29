Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde kurulması planlanan kuş gözlem parkurunun tanıtımı yapıldı. Çeşme Belediyesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye işbirliğiyle kuş gözlem parkuru yapılması planlanan Azmak mevkisinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçenin, rüzgarı, denizi ve plajlarının ötesinde doğal, tarihi, kültürel mirasıyla da dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğuna işaret ederek, "Burada yapılacak çalışmanın ekonomik katkıdan daha çok 100'den fazla kuş türüne ve biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan Alaçatı Azmak'ın korunması fikrini çok önemsiyorum." diye konuştu.

"2 milyon metrekare alanda endemik tür yetiştirmek istiyoruz"



Kutlu Aktaş Barajı'nın etrafındaki 2 milyon metrekare arazinin, ihaleye çıktığını belirten Oran, şöyle devam etti:

"Endemik bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili bir ihale. Çeşme Belediyesi olarak buraya bizim aday olduğumuzu açıkladık. Bu 2 milyon metrekarede 'Çeşme Bahçesi' yapacağız, burada sakızımızı, lavantamızı ve bütün endemik ürünlerimizi yetiştirmek üzere talip olduğumuzu söyledik. İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek oldu bize."

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de vakfın, 100 ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşu olduğunu söyledi. Türkiye'de 45 yıldır faaliyet gösterdiklerini anımsatan Pasinli, her konuda ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti.

Son 40 yılda canlı popülasyonun yüzde 60'ının yok olduğunu belirten Pasinli, "Böceklerimiz, kuşlarımız, sulak alanlarımız yok oluyor. Bununla ilgili mücadelede çok etkin bir yöntem var. O da eko-turizm. Afrika'da safari, bir eko-turizm faaliyetidir. Çin'de pandalar da bunun örneği. Kuş gözlemi de böyle bir faaliyete dönüşebilir." diye konuştu.

Pasinli, parkurda yürüyüş yolları, kuş gözlem kulelerini olacağını kaydetti. Dünyanın her yerinden kuş gözlem meraklılarının Alaçatı'ya geleceğini aktaran Pasinli, "Bu turistler gelir seviyesi yüksek, meraklı insanlar. Dünyanın bir ucundan, diğer ucuna kuşlar için gidebiliyorlar." dedi.

"Çeşme'de 105 kuş türü var"



Birds Of Alaçatı kitabının yazarı Serap Yurdaer ise Azmak mevkisinde, kuşların fotoğraflarını ilk olarak kendi arşivi için çektiğini belirterek, daha sonra sergi ve kitap fikrinin oluştuğunu dile getirdi.

Daha sonra esen rüzgarla işin parkura kadar geldiğini vurgulayan Yurdaer, şunları kaydetti:

"Ben eski bir turizmciyim. Doğa turizmi beni daha da heyecanlandırıyor. Türkiye doğal zenginliğiyle muazzam bir noktada. Sadece Avrupa'da değil, dünyada da lider olabiliriz. Dünyadaki 3 kuş göç yolundan 2'si Türkiye'den geçiyor. Yaklaşık 500 kuş türümüz, 9 bin bitki çeşidimiz var. Çeşme yarımadasında da 105 ayrı kuş türü var. Doğa turizminin açılması, buraya farklı bir profilin gelmesini en kısa zamanda arzu ediyoruz. Çünkü dünya trendi artık buna doğru gidiyor."

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Marka Elçisi Tuba Ünsal da Türkiye'de turizm denince akla deniz ve sağlık gibi alanların geldiğini belirtti.

Daha önce bu kadar kuş türüne Türkiye'nin ev sahipliği yaptığının farkında olmadığına değinen Ünsal, "Avrupa'da yaklaşık 600, Türkiye'de ise yaklaşık 500 kuş türü var. Bu araştırmalarla Türkiye'nin, Alaçatı'nın ne kadar değerli olduğunu gördüm." dedi.

Konuşmaların ardından parkurun yapılacağı alan, katılımcılar tarafından gezildi.