Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Galatasaray canlı izle, Kasımpaşa GS şifresiz izle! Ligdeki son dört maçtan 12 puan çıkaran ve zirve yarışının en kritik takımlarından olan Galatasaray, kiritk bir maça çıkıyor! Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Ligin hem zirvesini hem de alt sıralarını ilgilendiren kritik maç ile ilgili detayları merak eden futbolseverler, internet üzerinden Kasımpaşa Galatasaray canlı skor, Kasımpaşa GS şifresiz canlı izle gibi konuları araştırıyorlar. Fenerbahçe derbisine kadar moral depolamak isteyen Terim'in öğrencilerinin bu karşılaşma ile ilgili mutlak parolası ise 'galibiyet'! İşte heyecanla beklenen maça dair merak edilenler

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KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıdaki linkten takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa (Muhtemel): Fatih, Tirpan, Brecka, Meriah, Haddadi, Tarkan, Aytaç, Quaresma, İlhan Depe, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano,Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Emre, Adem

Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 36 puanla 20. haftayı 6. sırada tamamladı.

Kasımpaşa ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 16 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray, 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor’u mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Belhanda cezalı, Falcao sakat

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Younes Belhanda, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı süren Radamel Falcao da maç kadrosunda yer almıyor. Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi’nin kadroya alınıp alınmayacağı, karşılaşma saatine doğru netlik kazanacak. Sezonu kapatan Luyindama’nın kontratını donduran Sarı-Kırmızılılar’da, TFF listesine dahil edilmeyen Nagatomo da kadroda yer almıyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa 32. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 20’sini Galatasaray, 5’ini Kasımpaşa kazandı Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20’sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.