Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bir komutan, nöbetteki askeri ailesiyle telefonda görüştürdü. Hattın ucunda oğlunun sesini duyan annenin sevincinden ağladığı duyuldu. Duygu dolu anlar yaşayan Mehmetçik, telefon görüşmesi sonrası görevine devam etti.

Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Ramazan Bayramı'nın ilk ışıkları vatan nöbetiyle karşılandı.

Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları

KOMUTANDAN ASKERE SÜRPRİZ

7 gün 24 saat esasına göre 'Gök Vatan'ın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda birlik komutanlarıyla bayramlaştı. Nöbet kulesinde gözü ufukta, eli tetikte olan bir askere ise komutanından anlamlı bir sürpriz geldi.

DUYGU DOLU ANLAR

Birliği denetleyen komutanı, görev başındaki askeri cep telefonundan annesiyle görüştürdü. Hattın ucunda oğlunun sesini duyan anne, sevincinden ağladı. Duygu dolu anlar yaşayan Mehmetçik, telefon görüşmesi sonrası görevine devam etti.

