Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bir komutan, nöbetteki askeri ailesiyle telefonda görüştürdü. Hattın ucunda oğlunun sesini duyan annenin sevincinden ağladığı duyuldu. Duygu dolu anlar yaşayan Mehmetçik, telefon görüşmesi sonrası görevine devam etti.
Özetle DinleTelefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duyg...
51 dk önce
Ramazan Bayramı'nda Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda vatan nöbeti tutan bir askere, komutanı annesiyle telefon görüşmesi ayarlayarak anlamlı ve duygusal bir sürpriz yaptı.
- Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askerler Ramazan Bayramı'nda görev başındaydı.
- Bir komutan, nöbet tutan bir askere annesiyle telefonla görüştürerek sürpriz yaptı.
- Telefon görüşmesi sırasında asker ve annesi arasında duygusal anlar yaşandı.
Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Ramazan Bayramı'nın ilk ışıkları vatan nöbetiyle karşılandı.
KOMUTANDAN ASKERE SÜRPRİZ
7 gün 24 saat esasına göre 'Gök Vatan'ın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda birlik komutanlarıyla bayramlaştı. Nöbet kulesinde gözü ufukta, eli tetikte olan bir askere ise komutanından anlamlı bir sürpriz geldi.
DUYGU DOLU ANLAR
Birliği denetleyen komutanı, görev başındaki askeri cep telefonundan annesiyle görüştürdü. Hattın ucunda oğlunun sesini duyan anne, sevincinden ağladı. Duygu dolu anlar yaşayan Mehmetçik, telefon görüşmesi sonrası görevine devam etti.
