Survivor Kim Elendi, Kim gitti? Survivor 2020'de son eleme... Survivor'da beklenmedik ayrılık! Survivor 22 Haziran SMS Sonuçları Sıralaması, Survivor SMS Sırası 22 Haziran öğren... Pandemi süreciyle birlikte ekranların tartışmasız rakipsiz programı haline gelen Survivor'da bu gecede heyecanlı bir eleme gecesi yaşanacak. Survivor finaline sayılı günler kala kimin gideceği büyük bir merak konusu. Evrim ve Nisa'nın ardından aday olacak ismin kim olacağıda oldukça merak ediliyor. Evrim Keklik'in sms birincisi Cemal Can Cansever'in ismini söylemesiyle ilk gitme adayı oldu ardından Sercan Yıldırım'ın dokunulmazlık oyununu kazanmasıyla ikinci gitme adayı olarak Nisa Bölükbaşı'nın adını vermesi şaşkınlık yaşattı. Bu gece programda neler olacağı, kimin eleneceği merak konusu. İnternette "Survivor Kim Elendi, Kim gitti? Survivor 2020'de son eleme... Survivor'da beklenmedik ayrılık! Survivor 22 Haziran SMS Sonuçları Sıralaması, Survivor SMS Sırası 22 Haziran öğren..." aramaları şimdiden başladı İşte 22 Haziran 2020 Survivor elemesinde çıkan isim ve detaylar...

EVRİM GİTSİN

Cemal Can, ada konseyinde eleme adayı olarak ise Evrim’in ismini verdi. Survivor Cemal Can, uzun bir açıklama ile haftanın ilk eleme adayı olarak Survivor Evrim’in ismini söyledi. Survivor Evrim, isminin çıkması sonrasında ilk olarak Cemal Can’a dair düşüncelerini açıkladı. "Şaşırmadım, şaşırtmadı" diyen Evrim, bundan sonra çıkacak diğer iki adayı beklediğini belirtti. Önceki haftalarda Cemal Can'ın Evrim yerine potaya girme tercihi büyük tartışmalara yol açmıştı...

NİSA'DAN ŞOK SÖZLER!

Sercan Yıldırım tarafından adı Söylenen Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı tarafından görüşünün sorulmasının ardından Sercan'ın intikam olarak adını söylediğini ifade etti. Herkesin şaşkınlığa uğradığı o anlarda Ilıcalı Nisa'ya neden böyle bir şey söylediğini sormasının ardından Nisa soruyu cevapsız bırakmayı tercih etti.