Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak/ ödenecek, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak... Dünya ekonomisinin zor günlerden geçtiği pandemi döneminde Kurban Bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlar bütçelerine oldukça iyi gelecek olan ikramiyelerin ne zaman yatacağını merakla araştırıyor. Kurban kesmek, yardıma muhtaç vatandaşlara destek olmak, torunlarını, evlatlarını harçlık vererek sevindirmek isteyen emekliler heyecanla bu tarihi bekliyor. Bu dönemde internette "2020 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak/ ödenecek, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" şeklinde aramalarla vatandaşlar sorularının cevaplarını almaya çalışıyor. İşte 2020 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak/ ödenecek, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak... ve daha fazlası ile ilgili merak edilen detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, BELLİ OLDU MU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, geçtiğimiz bayramda ödemelerin tahsis numarasının son rakamına göre; ancak erken ödeneceğini duyurmuştu. Hal böyle olunca 2020 Kurban bayramı öncesi gözler emekli bayram ikramiyeleri için gelecek açıklamaya çevrildi.

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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020

Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.