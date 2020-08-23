Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye kim elendi, 23 Ağustos Masterşef kim gitti? TV8 ekranlarının sevilen programında sezonun ilk ayrılığı yaşanıyor! İlk hafta yarışmaya kim veda edecek merakla bekleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya tarafından değerlendirmeye alınan yarışmacılar, sonrasında kendi aralarında da bir değerlendirmede bulunarak eleme adayını belirliyorlar. Bu hafta eleme adayı olarak seçilen 6 kişi, 23 Ağustos akşamı yarışmaya devam edebilmek için ter dökecek, bir isim ilk haftadan veda edecek! MasterChef kim elendi, Masterşef kim gitti? 23 Ağustos Masterşef kim elendi, elenen isim... İşte merak edilenler...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef kim elendi sorusunun cevabı bu akşam netlik kazanacak. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

MAVİ TAKIM ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Sezonun ilk takım oyununda kaptan olarak seçilen Tanya'nın takımı kazanmış ve mavi takımın ilk galibiyeti gelmişti. Ardından kırmızı takım kazanmış ve bu sefer Ayyüce'nin oluşturduğu takım eleme potasına gitmekten kurtulmuştu.

Ekranlara gelen son bölümde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan mavi takım 3. dokunulmazlığı kazandı. Böylece kırmızı takımı bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından incir meyvesiyle yapılması istenen yemeği kırmızı takımdan Serhat yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Serhat ilk eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti. Yarışmacılar arasında tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan Duygu oldu.

MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu! İşte o isimler Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren yarışmacılar elemeler sonrası belli oldu. Masterchef'te beyaz önlüğü giyerek ana kadrosuna giren son iki isim Gülşah ve Ebru oldu. İşte Masterchef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosu ve yarışmacıların tam isimleri...



İlk haftanın Masterchef eleme adayları:

Ayyüce - Kırmızı takım

Duygu - Kırmızı takım

Sedat - Kırmızı takım

Celal - Kırmızı takım

Esra - Mavi takım

Eray - Mavi takım