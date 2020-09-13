Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef kim elendi, 13 Eylül Bu hafta masterşefte kim gitti? 13 Eylül MasterChef'e Veda eden isim kim? Üçüncü sezonuylada reytinglerde zirveleri bırakmayan ve izleyicilerin severek takip ettiği Masterşef 4. elemesiyle ekranlarda olacak. Bu hafta Arem ve Eray'ın da isimlerinin potadan çıkmasıyla potaya gidecek isimler kesinleşmiş oldu. Esra, Ayyüce, Duygu, Furkan, Arem ve Eray potada olduğu yarışmada kimin gideceği oldukça merak konusu. Bu sebeple internette "Masterşef kim elendi, 13 Eylül Bu hafta masterşefte kim gitti? 13 Eylül MasterChef'e Veda eden isim kim?" şeklinde aramalar sıkça yapılır oldu. İşte Masterşef kim elendi, 13 Eylül Bu hafta masterşefte kim gitti? 13 Eylül MasterChef'e Veda eden isim kim? sorularına cevap bulabileceğiniz haberimiz...

12 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye haftanın son dokunulmazlık oyunu ile 12 Eylül'de izleyici karşısına çıktı. Silivri Belediye Başkanı ve çeşitli konukların katılımıyla gerçekleşen oyunda renkli dakikalar yaşandı. Menüde Tarhana Çorbası, Patlıcan Silkme, Patriot Böreği, Silivri Köftesi, Kağıtta Tekir ve Pandispanya vardı. Kıyasıya geçen mücadeleyi mavi takım kazandı.

MEHMET ŞEF İKİ OYUNCUYU EVDEN ATTI

Öte yandan Masterchef'te gergin dolu anlar yaşandı. Kurallara uymayan Arem ve Tanya Mehmet Şef tarafından oyundan atıldı.

ESRA RAHATSIZLANDI

Bu akşam Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli oylama sırasında kendini kötü hissetti ve kenarda dinlendi. Daha sonra kendine gelen Esra bunun nedeninin güneşten olabileceğini belirti.

3. SEZON MASTERCHEF YARIŞMACILARI

Serhat

Barbaros

Celal

Eray

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Esra

Furkan

Tanya

Berker

Uğur Yılmaz

Gülşah

Ebru

Sefa