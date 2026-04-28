Fenerbahçe’de seçim süreci resmen başlarken, ilk başkan adaylığı açıklaması geldi. Barış Göktürk’ün adaylığını duyurmasının ardından "Barış Göktürk kimdir, ne iş yapıyor?" araştırılmaya başlandı.

Süper Lig’de alınan son sonuçların ardından Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul kararı gündeme gelirken, kulüp yönetimiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan kongre öncesinde ilk adaylık açıklaması Barış Göktürk'ten geldi. Gözler Barış Göktürk'ün hayatı ve biyografisine çevrildi.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?

Barış Göktürk, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başlayan Göktürk, daha sonra ABD’de University of California’da İşletme Ekonomisi eğitimi aldı. Genç yaşta iş hayatına atılan Göktürk, aile şirketine katılarak burada yöneticilik kariyerine başladı.

2004-2005 yıllarında dahil olduğu aile şirketinde kısa sürede önemli görevler üstlenen Göktürk, 2009 itibarıyla icra kurulu başkanlığı görevine getirildi. Bu süreçte şirketin büyüme stratejilerini yöneten Göktürk, iş dünyasında adını duyuran isimler arasında yer aldı. Uluslararası iş birlikleri ve yatırımlarla şirketin faaliyet alanını genişletti.

BARIŞ GÖKTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Barış Göktürk, Göktürk Holding’in kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye, ABD ve Almanya’da faaliyet gösteren grup; sanayi, ticaret, fuarcılık, medya, inşaat, gayrimenkul ve tarım gibi farklı sektörlerde çalışmalar yürütüyor. Yıllık yaklaşık 220 milyon dolarlık satış hacmine sahip olan grup, özellikle demir-çelik sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkmaktadır.

2022-2026 döneminde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve 2024 - 2025 döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanı ve Sky Media Group Onursal Başkanı, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ve Savunma Havacılık Kümelenmesi (SAHA) üyesidir.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

FENERBAHÇE BAŞKANI ADAYI OLDU

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası başkan adaylığını ilk açıklayan isim Barış Göktürk oldu. Süper Lig’de Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından başlayan seçim sürecinde, Sadettin Saran’ın aday olmayacağını duyurmasının hemen ardından Göktürk’ten açıklama geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’na konuşan Göktürk, “Fenerbahçe'yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

