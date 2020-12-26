Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmelerinde üç toplantının geride kaldığını, dördüncü ve son toplantının ise hafta içi yapılacağını belirtti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda tüm tarafların görüş ve taleplerini dile getirdiğine işaret eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Asgari ücret, çalışanların yaşama ve çalışma şartlarının düzenlenmesine yönelik önemli uygulamalardan biri. Başlangıç ücreti olması gereken asgari ücret, maalesef ülkemizde geçim ücretine dönüştü. Ülkemizde 7 milyonu aşkın işçi asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Bununla birlikte, 'asgari ücrete komşu ücret' olarak tanımlanan asgari ücretin 200-300 lira üzerinde ücret alan yüz binlerce işçi bulunuyor. Asgari ücretteki artışlar, asgari ücretliler kadar bu kesimi de ilgilendiriyor. Bunun için Türk-İş olarak, salgın koşullarındaki iş ve gelir kayıpları dikkate alınarak insan onuruna yaraşır düzeyde bir asgari ücret talep ediyoruz."

Türk-İş'in kasım ayı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırının 2517 lira, yoksulluk sınırının 8198 lira olduğuna dikkati çeken Alemdar, "Milyonlarca asgari ücretli, geçim şartlarını iyileştirecek bir zam oranı beklentisinde. Yeni asgari ücret rakamı çalışanların beklentilerini hayal kırıklığına dönüştürmeyecek bir seviyede olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Asgari ücret üzerindeki vergilerin tamamı kaldırılmalı"

Net 2234 lira olan asgari ücretin en düşük ücret olduğunu ve vergi kesintileriyle daha da azaldığını belirten Alemdar, "Asgari ücret üzerindeki vergilerin tamamı kaldırılmalı, ücretliler için damga vergisi uygulamasından vazgeçilmelidir. Asgari ücret, Asgari Geçim İndirimi hariç ve net açıklanmalı. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik benzeri kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret, açıklanan bu net ücretin altına düşmemeli." değerlendirmesinde bulundu.