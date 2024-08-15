3,8 milyon genç yüzde 15 indirimli seyahat etti! Gençlerin tercihi tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde 13- 26 yaşa tanınan yüzde 15 indirimden yıl başından bu yana yaklaşık 3,8 milyon gencin faydalandığını bildirdi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 13- 26 yaşa tanınan yüzde 15 indirimden yıl başından bu yana yaklaşık 3,8 milyon gencin faydalandığını bildirdi. Söz konusu indirimin önemine değinen Uraloğlu, şunları kaydetti: Eğitim veya iş hayatının başında olan gençlerimizi düşünerek, bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için bu indirim imkânını sunduk. Böylece, ekonomik açıdan onları desteklemeyi ve çevreye duyarlı bir seyahat seçeneği olan demir yoluyla gençlerimizi bu tür ulaşım alternatiflerine yönlendirerek, hem doğayı koruma bilincini artırmayı hem de ülkemizin gelecekteki ulaşım politikalarına yön vermeyi amaçlıyoruz. Her gencin, hangi şartlarda olursa olsun, Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmesini arzuluyoruz. İlerleyen dönemlerde de bu tür indirimlerle daha fazla gencin demir yolu ulaşımını tercih etmesini sağlamayı hedefliyoruz.