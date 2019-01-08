Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ulusal şampiyonalarında gösterdikleri üstün başarılarla okullarını ve ailelerini gururlandıran Mektebim öğrencileri, uluslararası müsabakalara katılmaya devam ediyor. Avcılar kampüsü öğrencisi Muhammet Ali, Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye şampiyonasında ülke birincisi, Adana Çukurova kampüsü öğrencisi Ecenur Özerdem, Yüzme-Kurbağa / A3 barajı (3,05) ile Yıldızlar kategorisinde Türkiye birincisi, Trabzon kampüsü 10. Sınıf öğrencisi Efe Hacısalihoğlu, 100 metre serbest kategorisinde Türkiye üçüncüsü, 4x50 serbest bayrak kategorisinde Türkiye ikincisi, 50 metre serbest kategorisinde ise Türkiye birincisi oldu. Adıyaman ilinde Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Türkiye Eskrim Şampiyonası’nda gençler kategorisinde mücadele eden Eryaman kampüsü 10. Sınıf öğrencisi Berfin Özarslan da Türkiye ikincisi olarak Avusturya’nın Mödling şehrinde düzenlenecek olan uluslararası yarışmaya ülkemiz adına katılmaya hakkı kazandı.