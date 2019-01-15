Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

“Daha çok boş zamanı olan çocuk, bilgisayar ve tablet kullanımını artırmaya çalışabilir” diyen Özçelik şunları söyledi: Burada ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, çocukların bilgisayar ve tabletle geçirdiği zamanı kısıtlamaları gerektiğidir. Çocuğun genel farkındalığını yükseltebilmek ve genel becerilerini geliştirebilmek adına ona hazır kurulumlu cihazlar vermek yerine ilgi alanına yönelik hem bireysel hem de aile içinde yapılabilecek aktiviteler planlamak çocuğun genel yeteneği için çok daha faydalıdır.