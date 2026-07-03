KIZILELMA, NATO'nun da yıldızı
Yabancı parlamenterlere KIZILELMA’yı anlatan Selçuk Bayraktar, “Bir pilot eğitmek için yıllar ve paralar harcıyorsunuz. Ama KIZILELMA gibi İHA’lar çok ucuz ve önlenmeleri çok zor” dedi.
- Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın insan unsuruna sahip olmaması nedeniyle pilotlu savaş uçaklarının yapabildiği her şeyi yapabildiğini, hatta daha fazlasını gerçekleştirebildiğini belirtti.
- Bayraktar, insansız hava aracının çok daha ucuz olduğunu ve pilot yetiştirme süresine ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.
- İnsan unsurunun en maliyetli kalem olduğunu ifade eden Bayraktar, KIZILELMA'da bu unsurun bulunmadığını ve önlenmelerinin zor olduğunu söyledi.
- Sunumda, KIZILELMA'nın yaptığı şeyin, 20 yıl önce Kasparov'u yenen makineye benzetilebileceği dile getirildi.
- Bayraktar, günümüzde cep telefonlarının bile Kasparov'u yenebildiğini örnek gösterdi.
Türk teknoloji şirketi Baykar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM ve NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello De Vasconcellos başkanlığındaki NATO Parlamenter Asamblesi heyetini Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezinde ağırlamıştı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NATO parlamenterlerine KIZILELMA’yı anlattığı öğrenildi.
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Parlamanterlerin sorularını cevaplandıran Bayraktar sunumunda, KIZILELMA’nın yaptığı şeyin, 20 yıl önce Kasparov’u yenen makinenin yaptığına benzetilebileceğini söyledi. Bayraktar “Kasparov o seviyeye gelmek için 40 yıl uğraştı ama buzdolabı büyüklüğünde bir makine Kasparov’u yendi. Bugün cep telefonum bile Kasparov’u yenebiliyor. Burada (KIZILELMA) da hava aracının içinde insan yok. Pilotlu bir savaş uçağının yapabildiği her şeyi yapabiliyor, hatta daha fazlasını, çünkü insan unsuruna sahip değil. Ve çok daha ucuz. Eğitim süresine ihtiyacımız yok. Bir pilotu savaş pilotu yapmak için belki 10 yıl eğitmeniz gerekir. Ayrıca kaybedecek çok şeyi vardır, bir ailesi vardır. İnsan unsuru gerçekte en maliyetli kalemdir. Bunda (KIZILELMA) o da yok. Üstelik önlenmeleri ve tedbir almanız da çok zor” dediği belirtildi.