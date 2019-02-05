Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Deyrizor kentinden yaklaşık yedi sene evvel Türkiye’ye sığınan 22 yaşındaki Duha Sahaf, liseye devam ederken savaş sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve Şanlıurfa’ya geldiğini söyledi. Savaş nedeniyle liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan Sahaf, bütün zorluklara rağmen eğitim mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. Duha Sahaf, kız kardeşiyle birlikte Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümünü kazandıklarını belirterek şöyle konuştu: Evlendim, iki çocuğum var. Hem anne olup hem de okula gitmek çok zor ama ben ailem için okuyorum. Türkiye bize her türlü imkânı sağladı. Deyrizor şehrinden gelen 21 yaşındaki Sece Yunus ise yaklaşık yedi senedir bu konteyner şehirde yaşadıklarını ve üniversiteye gittiğinde burayı çok özlediğini anlattı. Üniversite hayalini gerçekleştirebildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Yunus “İnşallah okulumu bitirdikten sonra çok sevdiğim sağlık mesleğini yapabilirim” dedi.