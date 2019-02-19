Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Uzmanlar matematik öğretme şeklinin kaygıya sebep olduğunu belirtiyor. Karikatürist ve matematik öğretmeni Erhan Tatlıdilli, çocuklara matematiği sevdirmek için ‘Kankam’ı oluşturdu. Kitapta, öğrencilere matematiği onların diliyle Kankam adındaki karakter anlatıyor. Matematiği korkutarak değil de eğlendirerek öğretmek gerektiğini belirten Tatlıdilli şunları söylüyor: Çocuklara matematik aileler ve öğretmenler tarafından yanlış aktarılıyor. Gençler karikatür okumayı çok seviyor. Bizde onların ilgilendiği konular üzerinden bir yöntem geliştirdik. Kankam adındaki karakter matematiğin en zor konularını bile onların anlayabileceği dilde ve eğlenceli çizimlerle anlatıyor. Bu da çocuğa samimi geliyor ve derse ilgisini artırıyor.