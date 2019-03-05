Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye’nin 2023 hedeflerine güçlü bir desteğin verilmesi amacıyla ülkemize kazandırılan projenin detayları, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi ile kamuoyuyla paylaşıldı. Zirve, bilim, teknoloji ve eğitim alanından önemli isimleri bir araya getirdi. Proje hakkında bilgi veren Mektebim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak “Türkiye’nin kendine özgü STEM Müfredatını, STEM Öğretmen Eğitimi Programını ve STEM Ölçme & Değerlendirme Programını hazırlamış olacağız. 2019 yılı Eylül ayı itibariyle uluslararası STEM müfredatını, öğretmen eğitimi programını ve ölçme & değerlendirme programını Mektebim Okulları’nın bütün kampüslerinde uygulamaya başlayacağız” dedi. Zirvenin dikkat çeken konuklarından biri yapay zekâ teknolojisiyle çalışan dünyaca ünlü robot Sophia oldu.