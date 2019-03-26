Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri her ay düzenlediklerini sağlıklı beslenme etkinliği ile abur cubur tüketimine savaş açtı. Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Cemal İlhan Darbazoğlu, sağlıklı beslenme konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik olarak ara öğünlerde abur cubur tüketimi yerine öğrencilere kuru yemiş ve mandalina dağıttıklarını söyledi. Okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesinin çok önemli olduğunu belirterek “Sağlıklı beslenme hususunda farkındalık meydana getirmek istedik. Bu aktivitelerimizi düzenli olarak yapıyoruz” dedi. Uygulamadan öğrencilerin de memnun olduğu görüldü.