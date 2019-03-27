Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:



Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

BAŞVURU DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge

4- Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

5- Not dökümleri

6- Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber)

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)

10- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü'ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır).Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.