Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yeni düzenleme devlet ve vakıf bütün üniversiteler için geçerli olacak. Üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talepleri, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcından önce belirlenecek bir tarihe kadar kısıtta tabi olmadan YÖK’e bildirilecek. Talepler, YÖK tarafından değerlendirilerek karar verilecek ve üniversitelere duyurulacak. “Tıp” ve “diş hekimliği” programları içinse bu alanların özelliklerinden dolayı bazı istisnai şartlar getirildi. Bu iki programın yurt dışı öğrenci kontenjanı, YKS kılavuzundaki bir önceki yıla ait kontenjanının yüzde 50’si ile sınırlandırılacak. Türkiye’de 150 bine yakın olan yabancı öğrenci sayısında bu karar sonrası büyük bir artış yaşanacağı belirtiliyor.

BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ

YÖK Başkanı Yekta Saraç “Kaliteden ödün vermeden ülkemizi yükseköğretimde bir cazibe merkezi hâline getirmek için adımlar atıyoruz, başarılı sonuçlar alıyoruz” dedi.