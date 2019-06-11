Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bakanlığın 1 Haziran’da yaptığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, bu liseler için başvurabilecek. Bakanlığa bağlı güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt için bugünden itibaren 28 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek. Öğrencilerin listeleri 29-30 Haziran’da açıklandıktan sonra temmuz ayının ilk haftasında yetenek sınavları tamamlanacak ve öğrencilerin kayıtları LGS sonuçlarına bakılmadan yapılabilecek. Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz’da komisyonlarca yapılacak. Asıl ve yedek liste okulların internet sayfalarında ilan edilecek.