Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bir milyonu aşkın öğrencinin katıldığı merkezî sınavın sonuçları, 24 Haziran Pazartesi günü “www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. 2019 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nun açıklanmasıyla da LGS adaylarının tercih ve yerleştirme süreci başlamış olacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler ‘2019 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak. Türkiye genelinde toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklanan bin 531 liseye 2019 LGS sonuçlarına göre öğrenci yerleştirilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından özel okullar, taban puanlarını açıklayacak ve kayıt sürecini başlatacaklar.

Özel okul kayıtları bittiğinde LGS puanıyla öğrenci alan devlet liseleri için tercih süreci başlayacak.

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018’de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.