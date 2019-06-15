Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TYT zor muydu? TYT Türkçe, matematik soruları zor muydu? İşte, adaylardan YKS yorumları... TYT sınavı Yorumları 2019... TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2019 yorumları ve TYT sınavı yorumları 2019 gibi aradığınız detayları sosyal medya'da yapılan yorumları sınav sonrasında burada bulabilirsiniz...

İŞTE 2019 YKS SINAVI YORUMLARI



Merkez 100. Yıl İlk ve Ortaokulunda sınava giren öğrencilerden Yusuf Moiz, matematiğe zaman yetmediğini belirterek, "Sınav çok zordu. Türkçe çok kafa yordu matematiğe de Türkçe'den dolayı zaman yetmedi zaten. Baraj altı kaldık yani" dedi.



Sınava girenlerden Sabit Bozoba ise "Genel anlamda normal geçti sınav. Türkçe biraz kafa karıştırdı. Matematik yine kafa yordu. Genel olarak iyi geçti inşallah istediğimiz yerlere gidebiliriz" şeklinde konuştu.

- Evet herşey bitmiş değil arkadaşlar AYT gelsin!

- o nasıl matematikti öyle ya

- 'Çok fazla iki şık arasında kaldım. Çok yanıltıcı sorulardı çok fazla zamanım gitti'

- 'Türkçe anlamsal yogunluk fazla ve şıkların birbirine yakın olması kafa bulandırdı biraz'

- Yetiştiremedik be

- Mezunum geçen seneki matematik bu sınavında yanında 0-3 yaş kalır

- Beynim çöktü mavi ekran verdi

- Kendime gereksiz heyecan yaptım neyse güzel bir deneyimdi . DGS de görüşürüz

- Önemli olan katılmaktı tebrikler arkadaşlar

- Matematik neydi öyle bi tek bana mı zor geldi

- Kolay ama çok uzun sorular.

- 3 sene sonra kendimi denemek için girdim, öylesine. Bence Türkçe ,tarih, coğrafya,felsefe ve din kültürü soruları kolaydı. Matematik ise bir kısmı kolaydı,bir kısmı karmaşık zordu. Fen kısmını ise bilmiyorum, alanım değil, çözmedim

- Zaten önemli olan AYT..

TYT BARAJ PUANI

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği 2019 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için öğrenciler en az TYT’de 150’yi geçmek yani 15 net yapmak zorunda.

TYT SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde, 2019 YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının akabinde tercih dönemi başlayacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

TYT PUAN HESAPLAMA

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir.



YKS KAPSAMINDA TYT SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 YKS kapsamında TYT soru ve cevapları henüz paylaşılmadı. Sonuçlara yönelik kesin bir tarih veren ÖSYM, YKS soru ve cevapları hakkında bir bilgi açıklamadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen üniversite sınavları göz önüne alındığında, soru ve cevapların 1 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

YKS İLK OTURUM TAMAMLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu. 2 Milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınav, saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası adayların sınav salonlarından çıkışlarına izin verilmedi. 1 senelik yoğun temponun ardından ilk oturumdan çıkan adaylar, duygularını ifade etti. Adayların çoğu, sınav için ayrılan sürenin yeterli olduğunu ifade ederek soruların kolay olduğunu belirtti. Sınavdan morali bozuk çıkanlar ise konuşmayarak ailelerinin yanına gitti.



İstanbul Üniversitesi'nde TYT sınavına girenler adaylar arasındaki 40 yaşındaki Savaş Masaç, 3 çocuğuna örnek olmak için sınava girdiğini söyledi. Hali hazırda inşaat sektöründe çalıştığını belirten Masaç, hukuk fakültesinde okumak istediğini dile getirdi. Sınav süresi ÖSYM tarafından 135 dakika olarak belirlenen TYT sınavı, saat 12.30'da son buldu.





YKS’NİN İLK OTURUMU TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı.

Eğitimine üniversitede devam etmek isteyenlerin katıldığı 2019 - YKS’nin 1’inci oturumu tamamlandı. Sabah saat 10.15’te başlayan Temel Yeterlilik Sınavı’nda öğrencilere 135 dakika zaman tanındı. Sınava giren öğrenciler; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testlerini çözdü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi’yle (YDT) tamamlanacak. YKS’nin ikinci oturum sınavı olan AYT 16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Her sene olduğu gibi Yabancı Dil Testi öğleden sonra uygulanacak. 16 Haziran Pazar günü saat 15.45’te başlayacak YDT’ye girecek adaylara 120 dakikalık sınav süresi tanındı.

"Keşke 1 saatimiz daha olsaydı"

Sınavının kötü geçtiğini ve zaman sıkıntısı yaşadığını söyleyen Zeynep Koç, "Sınavım çok kötü geçti. Ben aslında çok iyi hazırlandım. Öğretmenlerim beni destekleyerek iyi olduğumu söylüyorlardı ama istediğim gibi geçmedi. Hemşirelik veya mühendislik istiyordum. Türkçe’de çok zorlandım ve benim çok zamanımı aldı. Normalde herkes iki şık arasında kalır ama ben Türkçe’de dört şık arasında kaldım. Dil bilgisi zor değildi ama diğer sorular anlamaya dayalı hazırlanmıştı. Zaman çok zorladı keşke 1 saatimiz daha olsaydı" şeklinde konuştu.

"Ailem beni hiç yalnız bırakmadı"

BESYO okumak istediğini söyleyen Mete Hasgül, ailesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve desteklerini hiç esirgemediğini belirterek, "Sınav iyi geçti diyebilirim, çalışabildiğimiz kadarıyla yaptık. Ben normalde çalışıyorum. Mesai saatlerim dışında günde 1 saat kadar çalışabildim. En çok matematik testinde zorlandım. Beni matematikte zorlayan sayılardı. Sayılarla hiç aram yok. BESYO okumak istiyorum ben zaten futbol da oynuyorum. Ailem bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı, her zaman destek oldular. BESYO kazanmak için barajı geçmek yetiyor. İnşallah amaçladığım puanı alacağım" ifadelerini kullandı.

"Dün geceyi ben de uykusuz geçirdim"

Kızından daha heyecanlı olduğunu söyleyen Mediha Bıçakçı Turhan, "Üniversite sınavının ilk günü içeride sınava giren kızımı bekliyorum. Kızım ana sınıfından bu yana üniversite için hazırlanıyor. Resmen bir yarış atı gibi hazırlandı. Üniversite sınavı için kızımı dershaneye yolladım ama hiç memnun kalmadım. Hepsi para tuzağı. Biz ailecek; kızımın evde rahat olmasını sağladık. Evde kavga, gürültü çıkmasın diye dikkat ettik. Son 3 ay kızımı evden tamamıyla ayırdık sınava daha rahat hazırlanabilmesi için. Bu süreçte onu çok özledim. Kızımın yaklaşık 15 gündür tansiyonu düşüyor. Birkaç gün öncesinden uykuları kaçmaya başladı. Onun kadar ben de heyecanlıydım ben de gece uyuyamadım" dedi.

Sınav yerinden oynayarak çıkan Selen Resim ise, "Sınava evde kendim çalışarak hazırlandım, dershanelere gitmedim. Sözel alandan sınava girdim ve tüm soruları çözdüm. Hayalim laborant ve veteriner sağlık bölümünü okumak" dedi. Selen’in annesi Özlem Gümüş Resim ise, "Benim kızım çok stresli yapıda biri değil. Biz aileler çocuklarımızdan daha stresliydik. Biz tamamen kızımıza bıraktık çalışma programını. İnşallah istediğimizi elde edeceğiz" diye konuştu.

Çalışmak zorunda olduğu için sınava yeteri kadar hazırlanamadığını söyleyen Ali Eşeler de, "Sınavın zorluğu normal derecedeydi. Ben sözel bölüm çıkışlıyım çözdüğüm sorular içerisinde paragraf sorularının uzun olduğunu söyleyebilirim. Ben bir iş yerinde çalışıyorum. Geceleri iş olmadığı zamanlarda çalıştığım kadarıyla sınava hazırlandım. Yarınki sınava da gece çalışabildiğim kadar hazır olacağım. Tarih bölümü okumak istiyorum" dedi.