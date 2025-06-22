Fotoğraf paylaşırken iki kez düşünün! 20 farklı fotoğraf “dijital taklit” için yeterli!

Sosyal medyada fotoğraf paylaşırken iki kez düşünün... Yapılan araştırmaya göre bir çocuğun yalnızca 20 fotoğrafı “dijital taklit” için yeterli oluyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Kişisel Verileri Koruma Kurumunun derlediği bilgilere göre bir çocuğun yalnızca 20 fotoğrafı, yapay zekâ destekli deepfake teknolojileri aracılığıyla dijital olarak taklit edilmesi için yeterli.

İngiltere’de 16 yaşından küçük çocukları olan 2 bin ebeveynle yapılan bir araştırmada, ebeveynlerin her ay çocuklarına ilişkin ortalama 63 fotoğrafı sosyal medya platformlarında paylaştığı belirtildi.

Bu durum, çocukları yalnızca kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi tehditlerle değil; aynı zamanda psikolojik sömürü, çevrim içi şantaj ve istismar gibi önemli risklerle de karşı karşıya bırakıyor.

Bu kapsamda çevrim içi ortamda çocukların kişisel verilerinin korunması adına ebeveynlerin; kişisel veri, mahremiyet, istenmeyen e-posta ve çevrim içi güvenlik gibi konulara ilişkin olarak çocuklarını bilgilendirmeleri önem taşıyor.