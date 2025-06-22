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Haberler > Eğitim > Fotoğraf paylaşırken iki kez düşünün! 20 farklı fotoğraf “dijital taklit” için yeterli!

Fotoğraf paylaşırken iki kez düşünün! 20 farklı fotoğraf “dijital taklit” için yeterli!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fotoğraf paylaşırken iki kez düşünün! 20 farklı fotoğraf “dijital taklit” için yeterli!
Deepfake, Sosyal Medya, Kişisel Veriler, Çocuk İstismarı, Siber Güvenlik, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada fotoğraf paylaşırken iki kez düşünün... Yapılan araştırmaya göre bir çocuğun yalnızca 20 fotoğrafı “dijital taklit” için yeterli oluyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Kişisel Verileri Koruma Kurumunun derlediği bilgilere göre bir çocuğun yalnızca 20 fotoğrafı, yapay zekâ destekli deepfake teknolojileri aracılığıyla dijital olarak taklit edilmesi için yeterli.

İngiltere’de 16 yaşından küçük çocukları olan 2 bin ebeveynle yapılan bir araştırmada, ebeveynlerin her ay çocuklarına ilişkin ortalama 63 fotoğrafı sosyal medya platformlarında paylaştığı belirtildi.

Bu durum, çocukları yalnızca kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi tehditlerle değil; aynı zamanda psikolojik sömürü, çevrim içi şantaj ve istismar gibi önemli risklerle de karşı karşıya bırakıyor.

Bu kapsamda çevrim içi ortamda çocukların kişisel verilerinin korunması adına ebeveynlerin; kişisel veri, mahremiyet, istenmeyen e-posta ve çevrim içi güvenlik gibi konulara ilişkin olarak çocuklarını bilgilendirmeleri önem taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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