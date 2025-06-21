G. Kore’den 75 yıl sonra gelen vefa! Bir fotoğrafı bile olmayan şehidin künyesi ve şeref madalyası ailesine verildi

Kore savaşının üzerinden geçen 75 yılda Türkiye’ye duydukları minneti her fırsatta gösteren Seul yönetimi, yine büyük bir vefa örneği sergiledi. Bir fotoğrafı bile olmayan Kore şehidinin künyesi ile Şeref Madalyası 75 yıl sonra ailesine teslim edildi.

Türkiye’nin 5090 kişilik 1. Tugayı ile katıldığı Kore Savaşı’nın üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen, Güney Korelilerin ülkemize duydukları minnet hiç azalmadı.

Bunun son örneği de Mersin’in Mut ilçesinde sergilendi. Kore ordusu 17 Nisan 1951’de Kore Savaşı’nda şehit düşen Piyade Er Mehmet Çağlar’a ait künyeye ulaştı. Ardından Çağlar’ın yakınlarının Mersin’in Mut ilçesinde yaşadığını öğrendiler.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı öncülüğünde aileye ulaşan Kore askerî heyeti, Mersin’de şehidin ailesiyle tanışıp sohbet etti. Şehit Piyade Er Çağlar’ın künyesi, Koreli yetkililer tarafından 75 yıl sonra şehidin ablasının kızı olan Emine Çetin’e verildi.

Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanlığınca hazırlanan “şeref madalyası” da Çağlar’ın yakınlarına teslim edildi. Bir fotoğrafı bile bulunmayan şehidin künyesi ile şeref madalyasını alan aile yakınları, buruk sevinç yaşadı.

Koreli yetkili Keun-won Lee, Türkiye’nin Kore için yaptıklarını her zaman hatırladıklarını söyledi. Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerine minnettar olduklarını vurgulayan Keun-won “Çağlar’ın naaşı, şu anda Kore’deki şehitlerin olduğu mezarlıkta bulunuyor. Kore Savaşı’na yaklaşık 21 bin Türk askeri geldi.

Türkiye sayesinde şu an Güney Kore gelişmiş bir ülke oldu. Bunu çok iyi biliyoruz. Kore ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik sonsuza dek sürecek” dedi.