MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 18 Temmuz ‘da açıklanması bekleniyordu. Fakat Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM), bir sürpriz yaptı ve adaylar dün 01.15 itibarıyla sonuçlara ulaşabildi. Sınavın cevap kâğıtları ve cevapları da erişime sunuldu. Uzmanların yaptığı ilk değerlendirmelere göre puanlar yüksek, sıralamalar ise düşük. O sebeple tercih yapacak öğrenciler sıralamaya dikkat etmeli. Öte yandan YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki ‘Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1’ testinin 33’üncü sorusu iptal edildi.

TERCİHLER 23 TEMMUZ’DA

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayları için büyük önem taşıyan tercih süreci başlıyor. Bu sene tercih bildirim süreci, önceki yıllara göre çok daha kısa olacak. ÖSYM’nin belirttiği takvime göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite adaylarının tercih bildirimlerini yapmaları gerekiyor. ÖSYM’nin belirlediği barajlara göre, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girip 150 veya daha fazla puan alan adaylar, özel yetenek sınavlarına başvurma imkânı elde ederken Tablo 3’ten iki yıllık ön lisans programlarını tercih edebilecekler. AYT’den 180 veya daha fazla puan alanlar Tablo 4’ten tercih yapabilecek, dört yıl veya üstü eğitim veren lisans programlarını seçebilecek.

24 HAKKINIZ VAR

Her adayın 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu tercihlerin hepsinin doldurulma zorunluluğu yok, adayların sadece gitmek istedikleri üniversite ve bölümleri tercih listelerinde bulundurması gerekiyor. Yerleştirildikleri takdirde kayıt yaptırmazlarsa bir sonraki yıl Ortaöğretim Başarı Puanının çarpılacağı katsayı kesintiye uğruyor ve bu da puansal anlamda ciddi bir dezavantaj oluşturuyor.

İSTEK SIRASI OLUŞTURUN

Tercihler, en çok istenen en yukarıda olmak üzere, kesinlikle istek sırasına göre sıralanmalıdır. Başarı sıralamasının matematiksel olarak küçükten büyüğe sıralanması şartı aranmamalıdır. Bir bölümü daha üst sırada yazmak yerleşme ihtimalini artırmaz.

TERCİH DANIŞMANI ÖZEREN:

Önce kariyer planı yapılmalı

Kariyer ve Tercih Danışmanı Nur Erdem Özeren öğrencileri uyarıyor. Özeren “Doğru tercih, çok uzun, adım adım, detaylı bir çalışma ile yapılmalı. Önce kariyer planı yapılmadan tercih yapılmaz. Ama işin özünde, bölüm ya da meslek seçmeye çalışmak yerine ne iş yapmak istediğini ve gelecek hedeflerini belirlemek önemli. Bu çerçevede bölüm de meslek de sektör de birer araç. Üniversiteleri seçerken her şeyden önce mevcut öğrenciden alınacak bilgiler en önemli kaynak. Ancak burada yorumdan çok yorumun içinde yatan bilgi önemli. Her hâlükârda üniversiteyi yerinde ziyaret etmek, havasını koklamak önemli. Bu konuda univerlist.com gibi tüm üniversiteleri bir arada görebilecek web sitelerinden de yararlanabilirler. Ancak elbette en önemli soru, bir üniversiteden ne bekledikleri” dedi.

EN ÇOK TARTIŞILAN SORU

Üniversite mi bölüm mü?

Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, tercih döneminde en çok sorulan sorular arasında olan “Üniversite mi, bölüm mü?” sorusuna cevap verdi. Sibel İzgiman “Eğer tıp, hukuk, öğretmenlik gibi alınan diplomayla doğrudan bir meslek sahibi olunabilecek bölümler tercih edilecekse tabii ki bu sorunun cevabı bölümdür, üniversiteler geniş yelpazede yazılır. Eğer işletme, kimya, iletişim gibi bir bilim dalı ya da disiplin tercih edilecekse burada üniversite konusunda biraz daha seçici davranmak daha doğru olabilir” dedi.

UFAK BİR TAVSİYE:

Son kararı çocuğa bırakın

Anne babanın arzuları meslek seçiminde oldukça etkili. Burada yapılacak bazı hatalar telafisi mümkün olmayan neticeleri ortaya çıkarabiliyor. Özellikle abisinin, ablasının mesleği veya komşu çocuğunun işiyle, statüsüyle kıyaslanmak çocuğun başarısını artırmayacağı gibi öz güvenini de kaybetmesine sebep olabiliyor. Aileler öğrencinin yapacağı mesleği seçmesinde yol göstermeli, fikrini söylemeli fakat son kararı çocuğuna bırakmalıdır.

BUNLARA DİKKAT

Tıp için en az 50 bin şart...

Tıp fakültelerini tercih edebilmek için SAY. puan türünde en az 50.000,

Hukuk fakülteler için EA puan türünde en az 190.000,

Mimarlık bölümünü tercih edebilmek için SAY puan türünde en az 250.000,

Mühendislik bölümleri (Orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri ile ağaç işleri endüstri mühendisliği hariç, ziraat fakülteleri gıda mühendisliği dâhil) için SAY puan türünde en az 300.000,

Öğretmenlik programları (Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel yetenek ile alan tüm öğretmenlik programları dâhil) için ilgili puan türünde en az 300.000 başarı sıralamasına sahip olmak gerekiyor.